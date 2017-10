Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joana Ornelas, a nova dona disto tudo

Despachou a 'ex' de Bruno de Carvalho, casou, engravidou e prepara-se para receber ordenado milionário.

Por Rita Silva Resendes | 01:30

Em menos de um ano, Joana Ornelas casou-se com o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e começou a revolucionar Alvalade. Dois meses depois de ter dado o nó com o presidente leonino, deixou de ser uma simples funcionária do departamento de Marketing do clube para passar a chefiar a área de Business, Management e Public Affairs e ganhou ainda mais protagonismo, e tanto destaque não está a cair bem entre os leões, que já veem em Joana Ornelas, de 31 anos, uma ameaça.



"Toda a gente estava habituada à Cláudia [Dias Gomes, ex-mulher], que tinha uma postura muito mais discreta. A Joana quer assumir-se mesmo como primeira-dama", refere uma fonte, acrescentando que no Sporting questiona-se a disponibilidade de Joana para o cargo que assumiu, uma vez que está quase sempre ausente de Alvalade.



"A Joana acompanha o Bruno para todo o lado, vai a todos os jogos do Sporting. Faz praticamente a mesma agenda do que o marido. O que toda a gente se questiona é: quando é que tem tempo para trabalhar? Aqui ninguém está a pôr em causa a competência e o valor dela, mas a verdade é que a Joana, ao acompanhar o marido para todo o lado, não tem muito tempo para trabalhar."

O mal-estar em relação a Joana Ornelas aumentou assim que a primeira-dama começou a dar uso ao novo estatuto para fazer mexidas na estrutura do clube. A primeira ‘vítima’ foi a antiga funcionária Inês Alves Caetano. "Esse despedimento foi muito mal visto, principalmente porque se falou, em tempos, que a Inês estava próxima do Bruno. Ou seja, foi uma questão de ciúmes. Há um sentimento de injustiça e revolta no ar", diz outra fonte.



Ao despedimento, seguiu-se uma outra atitude que indignou ainda mais os leões de Alvalade: o facto de a mulher de Bruno de Carvalho, de 45 anos, ter contratado a melhor amiga para trabalhar no Sporting. "Na verdade, é um somatório de tudo. O novo cargo que lhe foi atribuído, os despedimentos, o facto de contratar a melhor amiga. Já parece a dona do Sporting e há que separar as coisas", diz uma fonte, adiantando ainda que já foram quebradas regras por causa da companheira do líder leonino.



"Nunca uma mulher de um presidente acompanhou a comitiva e a Joana vai com o Sporting para todo o lado, desde viagens fora de Portugal ou a casas do Sporting e todos os compromissos. Dorme no mesmo hotel do que a equipa. Ou seja, tem um estatuto especial."



GRAVIDEZ ANUNCIADA

Joana Ornelas e Bruno de Carvalho apaixonaram-se nos corredores de Alvalade, onde a atual primeira-dama era funcionária do departamento de Marketing. O líder leonino terminou o casamento com a mãe da filha mais nova, Cláudia Dias Gomes, para viver em pleno a união com Joana, com quem se casou este ano numa cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos. Meses depois, é anunciada a chegada do primeiro filho em comum, em pleno Estádio de Alvalade, o que também gerou críticas. "Muita gente considerou descabido que a gravidez fosse anunciada no estádio. É um momento feliz, mas não é uma coisa que diga respeito aos sócios. Toda a gente acha que o Bruno está a misturar as coisas e a dar protagonismo exagerado à Joana", diz uma fonte.



Certo é que o casal se mostra indiferente às críticas e revela estar mais apaixonado do que nunca, agora com a gravidez de Joana. "O Bruno já tem duas filhas e a Joana uma, mas querem muito um bebé em comum. É o assinalar do forte sentimento que os une e não há dúvidas que eles estão muito apaixonados", admite uma fonte, afirmando também que Bruno e Joana afirmam não temer que a sua história de amor saia abalada com toda esta pressão.



"A Joana não se incomoda minimamente com as críticas e é uma mulher extremamente segura. Sabe que a relação dela com o Bruno está acima de tudo e sabe muito bem o que quer."