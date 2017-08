Joana Ribeiro confessa que exposição "foi bastante assustadora"

Atriz fala do trabalho “muito exigente” que fez na RTP e antecipa a nova novela que vai rodar na SIC, ‘Paixão’.

Perfil

Joana ribeiro nasceu em Lisboa a 25 de março de 1992 (tem 25 anos). Após um semestre na Faculdade de Arquitetura de Lisboa estreou-se como atriz em ‘Dancin’ Days’ e nunca mais parou de fazer novelas. Em cinema, trabalhou com os realizadores portugueses José Meireles e Carlos Saboga, e com o norte-americano Terry Gilliam. Em teatro fez ‘O Autor’, de Tim Crouch, com a companhia Palco 13. É a protagonista de ‘Madre Paula’, a passar na RTP 1.

Joana Ribeiro tem razões para estar contente. A trabalhar pela primeira vez fora da SIC, protagoniza ‘Madre Paula’, a série histórica da RTP de que se fala. Recentemente, voltou a Portugal após rodar o filme ‘The Man Who Killed Don Quixote’, do americano Terry Gilliam. Um ano bom.A minha mãe diz-me que quando era pequena adorava que ela me contasse histórias para eu interpretar as personagens, mas sinceramente não me lembro. Durante a infância e a adolescência tudo isso desapareceu com a ideia de que não ia acontecer, por ser muito difícil, e comecei a querer outras coisas. Quis ser astronauta, arquiteta, bailarina...Não.Aprendi a não fazer planos e a deixar que as coisas vão acontecendo. Se gostava? Claro. Gostava de trabalhar em todo o lado, desde que o projeto fosse interessante e as pessoas talentosas. E é verdade que se fazem mais coisas lá fora... Por outro lado, também há mais pessoas a lutar pelos papéis... É uma questão de estar no sítio certo, à hora certa.O casting para ‘Dancin’ Days’ foi muito mediatizado, houve muita atenção em torno de si. Não foi uma forma traumática de se estrear?Se calhar. Talvez por isso é que sou uma pessoa tão privada. Num dia era anónima, no outro todos sabiam quem eu era e me pediam entrevistas. Tenho vindo a aprender a lidar com isso, mas no início a exposição foi bastante assustadora.Tudo é útil. Estudar, viajar, observar os outros... O que há de melhor nesta profissão é que não é uma profissão no sentido estrito do termo: é um modo de vida. Vão buscar-se ensinamentos a todo o lado.O mediatismo. Não gosto de ser o centro das atenções e sinto que não ajuda à credibilidade das personagens. Às vezes o público tem uma ideia tão preconcebida sobre o ator que não consegue acreditar na pessoa que ele interpreta. Gosta da personagem porque simpatiza com o ator, ou então não gosta da personagem porque antipatiza com o ator. E isso não significa que o ator seja bom ou mau.A Madre Paula. Todas as cenas têm uma carga emocional grande e não é fácil porque há o perigo de cair no exagero. Confesso que não tenho visto, portanto não faço ideia de como é o resultado final... Só tenho opinião sobre o primeiro episódio, que vi.Não vejo porque não gosto. É difícil criar distanciamento. Sei o que estava a pensar e a fazer naquela cena e isso tira-lhe toda a magia própria à ficção. E eu gosto de me deixar levar pelas histórias...Não. São cenas como as outras, apenas mais coreografadas. É mais constrangedor pensar que vou gravar do que gravar efetivamente uma cena de sexo. E como depois não vejo o que faço, não tenho de passar por esse constrangimento [risos]. Não, até são cenas bastante básicas...Estou curiosa em relação ao filme por causa do Jonathan [Pryce] e do Adam [Driver]. São atores que admiro e acho que fizeram um trabalho incrível. Mas não quero nada ver as minhas cenas. Ainda não sei como vou fazer.A esperar o inesperado [risos]. Na verdade, ainda estou a processar a experiência. Às vezes ainda acordo a pensar que não aconteceu.Muito pouco. Sei que foi adotada, que viveu com os pais adotivos em Espanha e que vem para o Algarve – onde a ação se passa – trabalhar numa casa de acolhimento. Vou contracenar com a Cláudia Vieira e com os jovens que moram na casa. Gosto muito de contracenar com gente mais nova.Não sei. Talvez pela forma como me iniciei: no ‘Dancin’ Days’ contracenava com bebés... É preciso estar muito atenta e até improvisar.Gosto muito dos meus colegas e acho que tenho sempre sorte. Tenho experiências boas: contraceno sempre com atores que admiro e que têm muito para me ensinar.Joana Ribeiro diz que quando o pai lhe disse que havia um casting na SIC para ‘Dancin’Days’, ainda pensou não ir. Andava a sonhar com um curso de interpretação no estrangeiro. Mas acabou por fazer o teste. "Acho que fiquei com o papel por uma conjugação de fatores: tinha a idade certa; tinha semelhanças físicas com a Soraia Chaves e com a Joana Santos; nunca tinha feito nada em televisão...", recorda. "Mas acima de tudo acho que o facto de não estar nada nervosa jogou a meu favor. E, na verdade, fui para me treinar para as audições para o curso..."