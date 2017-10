Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Judite Sousa volta a sofrer recaída

Três anos depois da morte do filho, André Sousa Bessa, a jornalista da TVI vive uma profunda depressão.

Por Joana Domingos Sá e Vânia Nunes | 01:30

Judite Sousa equipara a dor que sente desde que perdeu o único filho, André Sousa Bessa, a uma "doença crónica". E os últimos tempos têm sido um verdadeiro pesadelo. Depois de, no verão, ter voltado a sorrir e a conviver mais com amigos, a jornalista da TVI está novamente mergulhada numa profunda depressão.



Na redação do canal de Queluz de Baixo o seu estado de saúde não é indiferente aos colegas. "Ela voltou a piorar e já não faz quase nada no trabalho. Sente-se muito em baixo e sem forças até para o trabalho, que é uma das suas únicas razões de viver", partilhou com a ‘Vidas’ uma fonte próxima da jornalista.



Durante a última semana, Judite não foi à redação e no fim de semana teve de ser substituída na condução do ‘Jornal das 8’ por Pedro Pinto. "Ela toma imensos comprimidos todos os dias e mal come. Nos últimos tempos, mesmo quando está a apresentar o noticiário não consegue disfarçar a dor e até chora quando entram as peças e ela sai do ar. Pediu para estar uns dias afastada até se sentir melhor, o que todos esperamos que aconteça em breve, até porque com o trabalho tem a cabeça ocupada", revela a mesma fonte.



Esta situação está a preocupar os amigos de Judite Sousa, que vivem com o coração nas mãos desde o trágico dia, há três anos, quando André Sousa Bessa morreu, aos 29 anos, vítima de uma queda numa piscina. "Há alturas em que ela está melhor e que consegue ter algum ânimo no dia a dia e no trabalho, mas há outras fases em que tudo é negro e ela mal tem forças para se levantar. Não consegue ver nada positivo na vida", conta um amigo, que prefere manter o anonimato, acrescentando que, há cerca de um mês que Judite anda mais sensível.



Segundo a ‘Vidas’ apurou, a jornalista tem-se isolado dos amigos e até das redes sociais se distanciou. "A partilha da sua vida nas redes sociais era uma coisa que a estava a entusiasmar. Gostava de sentir o carinho do público, mas até disso se distanciou. Nunca mais partilhou nada. Estamos preocupados, porque quando a Judite se isola é muito difícil conseguir entrar no seu mundo".



Em entrevista a Cristina Ferreira, por ocasião do terceiro aniversário da morte do filho, em junho, Judite já tinha desabafado sobre o seu sofrimento diário. "Eu sofrerei até ao fim da minha vida. Como todas as mães e todos os pais que perderam filhos".



A ‘Vidas’ sabe que a jornalista pediu para se afastar do trabalho durante uns tempos e a decisão foi prontamente autorizada pela direção. "Toda a gente percebe que ela está mal, mas ela prefere isolar-se, não fala com ninguém, nem mesmo com o José Alberto Carvalho, que em tempos foi o grande apoio dela", sublinha ainda uma fonte da TVI.



Desde a trágica morte de André Sousa Bessa que Judite tem tido acompanhamento psiquiátrico e alguns episódios de desespero. No entanto, depois de no verão ter admitido que tinha chegado a hora de falar sobre o filho, os amigos tiveram esperança que pudesse haver uma mudança.



"A Judite dizia que o trabalho a salvava e fazia questão de manter todos os compromissos, mas agora nem isso está a conseguir. Está sem motivação. Não quer comer, está cada vez mais magra e não quer sair de casa", conta ainda o amigo da jornalista, acrescentando: "Ela tem tido várias recaídas. Já ninguém sabe o que fazer para ajudá-la".



DIA TRÁGICO

Na última entrevista que concedeu, Judite não conteve a emoção ao recordar o dia em que soube que o filho tinha sofrido um acidente.



"Eu estava numa festa de anos, na madrugada de 27 para 28 de junho de 2014. Eram 03h30 da manhã, eu estava com um grupo de amigos e senti-me profundamente mal, indisposta. Algo me dizia, mas eu não sabia o quê, que qualquer coisa estaria a acontecer. Meti-me no carro e em 15 minutos cheguei à casa onde na altura vivia, no Chiado. Estava a meter a chave à porta quando tocou o meu telemóvel. Do outro lado da linha era um dos melhores amigos do meu filho, que me disse: ‘O André teve um acidente. Eu vou passar pela casa da Judite agora e vamos para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal’. Eu senti que o meu filho não estaria vivo já. Algo me disse que o meu filho não estaria vivo", lembrou, descrevendo a última imagem que tem de André: "O meu filho partiu com um ar sereno, feliz, com um ligeiro sorriso e muito tranquilo. O meu filho não sentiu o que lhe aconteceu. E se há algo que me conforta é saber que não sofreu. Isto foi-me garantido pelos médicos".



Em maio, Judite lançou o livro ‘Pensar Sentir Viver’, no qual aborda os momentos de introspeção que sucederam a morte do filho. "Infelizmente, na sofreguidão com quem percorremos este trajeto sem sentido, só alcançamos a dimensão do nosso vazio quando paramos. E eu parei. Fui obrigada a pôr muita coisa em causa e a reformular a minha existência. Deparei-me com uma dor inigualável, que não tem cor, não tem forma mas existe dentro de mim. Apercebi-me de que vivemos rodeados de pessoas que sofrem com depressão ou situações graves, que a todo o momento não encontram solução senão abandonar este mundo", escreveu.



Agora, a jornalista de 56 anos, perdeu novamente a vontade de se entregar a novos projetos ou mesmo às rotinas diárias na redação da TVI.