Justiça passa a bola para o poder político

Marcelo recebeu o Pacto de Justiça, elogiou consensos do setor e atirou para o Parlamento o próximo desafio: legislar.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

O Pacto de Justiça, que foi esta sexta-feira entregue formalmente ao Presidente da República, faz desafios ao poder político. Depois de o documento ter recolhido o acordo dos agentes judiciários, Marcelo Rebelo de Sousa passa a bola para o Parlamento, onde se desenrola agora "o próximo desafio", disse o Presidente: legislar.



"Quando aqueles que trabalham no setor conseguem chegar a consenso, pergunto-me: será tão difícil assim que os partidos políticos cheguem a consenso, não direi nas 89 propostas, mas em muitas das propostas apresentadas?", questionou Marcelo Rebelo de Sousa.



Foi o Chefe de Estado quem lançou o repto para o entendimento entre os agentes da Justiça, em setembro de 2016. Ontem, no Palácio de Belém, agradeceu os consensos. "Assim fosse na Saúde, assim fosse na Segurança Social, assim fosse na Educação", disse Marcelo.



Entre as muitas medidas aprovadas no Pacto de Justiça, estão a redução das taxas e custas processuais, a dispensa de taxas para trabalhadores que contestam o despedimento e a isenção de custas em ações por acidente de trabalho. O documento defende ainda a cobertura nacional dos juízos de família e menores e a dotação de meios informáticos nas salas de audiência, que permitam aceder aos processos e às provas por via digital.



Os agentes rejeitam qualquer modelo de cobrança de dívidas fora do sistema de Justiça. Uma medida que, para a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, faz da elaboração do Pacto de Justiça "um momento histórico para a Justiça nacional", disse o bastonário José Carlos Resende.



Já a Associação Sindical de Juízes Portugueses congratulou-se com o entendimento alcançado com o Pacto de Justiça, assim "haja vontade do poder político" para o "pôr em execução", disse Manuela Paupério.



PORMENORES

Falta de entendimento

Dois assuntos polémicos não recolheram entendimento dos parceiros. Ficou de fora a criminalização do enriquecimento ilícito, assim como a introdução da colaboração premiada.



Dívidas do condomínio

Consta do Pacto de Justiça a obrigatoriedade de declarar as dívidas do condomínio no momento da venda do imóvel.



Sociedades na falência

Os sócios maioritários ou administradores gestores de sociedades em processo de insolvência ficam proibidos de constituir sociedades durante cinco anos.