Katia Aveiro tem um guia espiritual

Ligada à espiritualidade, irmã de Cristiano Ronaldo recorre a serviços de um pastor evangélico para a ajudar no amor e na carreira.

Por Rita Silva Resendes | 01:30

Aos 40 anos, Katia Aveiro virou-se para a espiritualidade. Nas redes sociais, frases como ‘Deus no comando’ ou ‘Deus é bom. Deus é meu pastor’ passaram a ser imagens de marca da irmã de Cristiano Ronaldo, que não esconde a importância da religião na sua vida.



Agora, decidiu ir mais além na sua ligação à espiritualidade e contratou um pastor evangélico, que é o seu novo braço-direito. Chama-se Rogério Machado, tem 39 anos, é natural do Paraná, no Brasil, e criou a Igreja Valentes de Deus, na Amadora, para "ajudar as pessoas". Katia Aveiro é uma delas.



"O Rogério tem uma experiência e história de vida interessantes. É um homem muito poderoso", conta uma fonte ligada à comunidade, explicando que o guia espiritual "é um homem muito amigo".



Segundo a ‘Vidas’ apurou, no caso de Katia Aveiro, Rogério ajuda-a em todos os campos, dando conselhos a nível "amoroso, profissional e familiar", fazendo também rituais anti-inveja e contra o mau-olhado.



"De repente, a Katia começou a ter imenso sucesso e, como é natural, isso gera grandes invejas. O pastor ajudou-a libertar-se de pessoas tóxicas e das más energias. Ela sente-se muito bem com este novo apoio na sua vida", diz uma fonte, acrescentando que o pastor evangélico segue a irmã de CR7 para todo o lado, inclusivamente para os seus espetáculos. "Eles criaram uma grande ligação e, quando o Rogério não pode estar presente, falam por telemóvel, essencialmente através do WhatsApp [aplicação gratuita para smartphones que utiliza a sua ligação á internet (dados móveis ou Wi-Fi) para enviar mensagens e ligar aos seus amigos e familiares]".



Segundo os amigos, Rogério passou a ser uma das maiores influências na vida de Katia e todos acreditam que, com este guia espiritual, a cantora sente-se "mais protegida e forte".



"Ela sente que o Rogério olha por ela e pela família. Todos no clã Aveiro são muito crentes e a Katia não é exceção", explica uma outra fonte.



Contactado pela ‘Vidas’, Rogério Machado admitiu conhecer a irmã de Cristiano Ronaldo, mas preferiu não tecer mais comentários. "Sou um pastor evangé-lico", limitou-se a dizer. A nossa fonte explica melhor: "O Rogério é um homem do bem. Ele faz rituais anti-inveja e ajuda-nos a todos os níveis. Profissional, amoroso e familiar. Ele protege as pessoas e diz que o seu objetivo é ajudá-las", diz, acrescentando: "Quando o conheci, ele estava noutra igreja. O bispo chateou-se porque ele dava missas na internet e não cobrava a dízima. A Katia e algumas pessoas decidiram ajudá-lo a construir a nova igreja. Mas ele nunca pediu nada em troca. O Rogério diz que o mais importante é que as pessoas se sintam bem", revela a mesma fonte.



Missa e oração na internet

Todos os dias à meia-noite, Rogério Machado está online nas redes sociais pronto "para falar com os crentes". "Existem muitas pessoas famosas que recorrem aos seus conselhos. Vi grandes milagres após 40 dias de missa online. Muita coisa na minha vida mudou. Podemos falar com ele a qualquer hora", esclarece a fonte, que é ajudada por Rogério, mas que prefere manter o anonimato.



Além das orações na internet, existem também missas presenciais. Essas acontecem na Igreja Valentes de Deus, na Amadora. "É a igreja que ajudámos a abrir. Todas as terças, sextas e domingos, ele dá a missa. Às quintas-feiras existe o culto da mulher. O Rogério é uma pessoa muito espiritual. Não é religiosa, percebe?", questiona.



Sucesso profissional

Certo é que, ao longo dos últimos meses, o sucesso de Katia como cantora tem aumentado. Os amigos mais crentes acreditam que este bem-estar está, de alguma forma, ligado ao seu novo guru. "Mesmo para quem não acredita na espiritualidade, a verdade é que o Rogério é uma boa influência na vida da Katia. Tornou-a mais segura e isso nota-se até, por exemplo, no físico. Ela começou a sentir-se uma mulher mais confiante e poderosa", explica um amigo da cantora, acrescentando que esta recomenda o novo guia a toda a gente.



"A Katia também ajudou a transformar o Rogério no sucesso que é hoje. Já é considerado o pastor dos famosos e isso, claro, em muito se deve a ela".



Pastor apoia Katia Aveiro

Rogério Machado conheceu Katia Aveiro há alguns meses. Rapidamente criaram uma amizade e, de acordo com uma fonte, o pastor evangélico ajuda a cantora em todos os campos: "amoroso, familiar e profissional".



"O Rogério aconselha-nos sempre que precisamos. Todos os dias temos uma missa online", diz fonte.