Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liverpool dá cinco milhões a Gelson Martins

Craque português ganha em Alvalade um milhão por ano.

Por António M. Pereira | 01:30

O Liverpool está interessado em Gelson Martins e já terá apresentado uma proposta milionária ao jogador do Sporting no valor de cinco milhões de euros anuais, apurou o Correio Sport.



Os ingleses querem reforçar a equipa depois da saída do brasileiro Coutinho para o Barcelona por 120 milhões de euros, e nesse sentido estão a tentar chegar a acordo com o Sporting para libertar o jogador, que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões.



Os números apresentados pelos ‘reds’ (na ordem dos 30 milhões de euros) ainda estão longe da cláusula exigida por Bruno de Carvalho, mas a proposta que chegou ao jogador agradou e de que maneira. O internacional português recebe atualmente pouco mais de um milhão por ano e iria receber cinco vezes mais em Anfield Road.



A direção do Liverpool terá pela frente um osso duro de roer no que às negociações diz respeito. O presidente Bruno de Carvalho já fez saber que só aceita sentar-se à mesa com o Liverpool se em cima da mesa estiverem 60 milhões de euros.



Esta temporada, Gelson Martins, de 22 anos, leva 29 jogos oficiais realizados, tendo apontado nove golos em todas as competições.



Para além do Liverpool, as boas exibições do jovem jogador também despertaram o interesse de Real Madrid, Barcelona e Manchester United.



Gelson Martins tem contrato com os leões até junho de 2020.