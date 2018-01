Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Correios fecham estações que dão lucro à empresa

Das 22 lojas que a empresa pretende encerrar, apenas duas apresentaram prejuízo.

Por Beatriz Ferreira | 01:30

As primeiras 22 lojas que os CTT-Correios de Portugal querem fechar, no âmbito da reestruturação, deram lucros de 2,4 milhões em 2017. Só duas das 22 estações apresentaram prejuízos: Barrosinhas, em Águeda, e Arco da Calheta, na Madeira. A loja da Asprela, no Porto, teve o melhor resultado: 417 mil euros, segundo dados a que o CM teve acesso.



As mesmas 22 lojas tiveram custos de mais de 2,15 milhões de euros, dos quais 1,4 milhões com pessoal. Em receitas, contabilizaram 4,5 milhões. O CM questionou os CTT, que apenas dizem que a decisão de fecho "foi tomada com base em estudos e análises".



A Estação dos CTT da Araucária, em Vila Real, é uma das que vai fechar e a população está descontente. "Vai fazer falta, está à entrada da cidade e era mais fácil para as pessoas que vêm das aldeias", diz a cliente Adelaide Silva.



Em Riba d’Ave, Famalicão, o cenário é idêntico. "Estes serviços fazem-nos falta e não entendemos quais as reais justificações. Vamos avançar para a luta e pode passar por manifestações", garante Susana Pereira, presidente da Junta.



Na Areosa, em Rio Tinto, António Oliveira usa a estação de correios para receber a reforma mensalmente. "Esta decisão é altamente irresponsável, um disparate que lesa os interesses dos cidadãos", sublinha.



Os autarcas do Barreiro e Seixal também já mostraram o descontentamento pela perda de estações. A Associação Nacional de Municípios vai avaliar o tema na próxima reunião.



Autarcas irritados com os encerramentos

"É de uma gravidade enorme." É desta forma que Basílio Horta, autarca de Sintra, reage ao anúncio do fecho da loja no Casal da Barota. Segundo o autarca, a estação serve 80 mil utentes e, se fechar, restam duas "bastante afastadas ".



Já Mário Pereira, autarca de Alpiarça, diz que "está em causa um serviço público".



Nuno Fonseca, da junta de freguesia de Rio Tinto, lembra que "cada vez mais temos cidadãos longe das respostas básicas.