Luciana Abreu muda de vida e espera bebé

Depois de ter vivido meses conturbados, a atriz tem agora motivos para sorrir.

Por Rute Lourenço | 01:30

A viver um "pesadelo" desde que, no ano passado, cortou relações com a mãe e a irmã, e viu as desavenças familiares expostas em praça pública, Luciana Abreu vê agora a sua vida mudar... para melhor. Aos 32 anos, volta a apaixonar-se, pelo guia turístico Daniel Souza, foi pedida em casamento e prepara-se para reviver as alegrias da maternidade, uma vez que está à espera do terceiro filho.



Uma notícia que surpreendeu os fãs da atriz e cantora, mas não os seus melhores amigos, que sabiam do grande desejo de Lucy voltar a ser mãe. "Ela está muito feliz. Quem conhece a Luciana, sabe que ela vive as coisas com grande intensidade. Por isso, esta decisão de ser mãe não surpreende. Embora muita gente diga que foi precipitado, ela não sabe viver de outra maneira", diz uma fonte próxima da cantora.



A notícia da gravidez foi dada por Luciana Abreu, através de um vídeo partilhado na sua conta de Instagram e em que surge ao lado do namorado. "É com toda a alegria e prazer que vos dou a notícia de que as minhas filhas vão ter uma mana/o. Eu estou grávida, nós estamos grávidos de um bebé e grávidos de alegria", fez saber Lucy, acrescentando que esta é a vitória do amor, depois de todos os problemas por que tem passado.



"Não posso deixar de lembrar a todos os que tentaram e tentam infernizar a minha vida que o amor, quando verdadeiro, sempre sai vencedor e nós somos uns vencedores".



A notícia da gravidez veio devolver o sorriso a Luciana Abreu. Segundo os amigos, nos últimos tempos, a atriz "era uma sombra" de si própria, "sempre triste" com a guerra com a mãe e a irmã a deixá-la deprimida. Agora, Lucy volta a sorrir. "A Luciana zangou-se com a mãe e a irmã e foi um corte muito difícil para ela. De um momento para o outro, perdeu a sua estrutura e viu o seu mundo ruir.



Além de tudo, ainda teve de lidar com o processo que o pai [Luís Costa Real] lhe moveu por difamação. Foram meses muito duros em que ela se sentia perdida. Felizmente, teve a ajuda da Ana Micaela [melhor amiga] e do namorado. Agora sente que está a renascer e a notícia da gravidez só veio dar um final feliz a toda esta história", diz uma outra fonte ouvida pela ‘Vidas’.



Corte com o passado

O corte de relações com a mãe, Ludovina, e a irmã, Ana Luísa, marcou a vida de Luciana Abreu e há quem considere que a atriz ficou "outra pessoa" depois desse momento. "A Luciana nunca teve uma vida fácil, mas agora foi mesmo obrigada a crescer. Ela ficou mais forte e não se deixa abalar por nada", diz uma fonte.



Aos 32 anos, Lucy quis dar uma volta à sua vida. Para isso, contratou o namorado como o seu novo agente e rodeia-se de um núcleo muito restrito de pessoas em quem confia. "A Lucy sempre foi muito ingénua e finalmente percebeu que tem de abrir os olhos para a vida. Agora, tem três pessoas que são os seus grandes pilares: o namorado, que já se despediu do trabalho e vai tratar de todas as questões da carreira dela, a amiga Odete e a Ana Micaela".



Segundo a ‘Vidas’ apurou, caberá a esta última assumir o papel de ama do novo bebé da família. "A Ana Micaela mudou-se para casa da Luciana e está a viver lá. Tem sido um grande apoio desde que a mãe saiu de casa", diz uma fonte, acrescentando que a psicóloga tem ajudado na educação das pequenas Lyonce, de seis anos, e Lyannii, de cinco, fruto da relação com Yannick Djaló.



As crianças ficaram radiantes com a notícia de que vão ter um irmão e já estão perfeitamente habituadas à nova rotina familiar.



"É verdade que, quando a mãe da Luciana saiu de casa, os primeiros tempos foram muito complicados, porque as meninas sempre foram criadas pela avó e tinham uma relação muito chegada", começa por contar uma amiga da atriz, acrescentando que o papel de Luciana Abreu, que manteve sempre uma postura bastante serena, foi fundamental.



"A Luciana teve uma conversa muito franca com as meninas e explicou-lhes que, infelizmente, a vida não é sempre como nós sonhamos e que todas as famílias têm problemas. Mas que elas vão ter sempre a mãe ao seu lado. Agora, já se habituaram à mudança. Adoram a Ana Micaela e o Daniel também já as conquistou. É uma nova vida em família mas com harmonia".



Com a gravidez, Luciana Abreu é a imagem de uma mulher feliz, sinal de que, depois da tempestade, afinal sempre vem a bonança.



Próxima da irmã mais velha

Depois de 11 anos afastada da irmã mais velha, Luciana Abreu voltou a unir-se a Liliana. "Ela emigrou e perdi-lhe completamente o rasto... Reencontrámo-nos e estamos a recuperar o tempo perdido", fez saber a cantora durante o lançamento do seu novo disco, em que Liliana esteve presente.



Mãe muda-se para o Porto

Depois do corte de relações com Luciana Abreu, a mãe da atriz mudou-se novamente para o Porto, de onde é natural. Ludovina está a ser acompanhada por um psiquiatra depois de, alegadamente, ter tentado pôr termo à vida, após as divergências com a filha. Esta assume não estar bem de saúde.



Amigas são o apoio

Zangada com a mãe e a irmã, Lucy apoiou-se em duas amigas: Ana Micaela, que morava em Santo Tirso, mas veio para Lisboa de forma apoiar a atriz, e Odete. São estes os pilares na vida da estrela da SIC, que assume agora confiar em cada vez menos pessoas, depois das "desilusões" que teve.



Romance com Mickael

No passado, Luciana Abreu viveu um romance de curta duração com o cantor Mickael Carreira, mas os dois nunca assumiram a relação. No entanto, o primeiro namorado mediático da atriz foi João Paulo Rodrigues, com quem vivia um romance quando participou em ‘Floribella’. Os dois são agora amigos.



Lucy troca de agente

Durante muitos anos, Cristina Paiva foi a agente de Luciana Abreu, mas agora a cantora quer centrar toda a sua carreira no namorado, Daniel Souza. O guia turístico já deixou o seu emprego de forma a poder trabalhar a tempo inteiro para Lucy, com quem vive dias de grande felicidade.