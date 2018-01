Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filhas interrompem carreira de Luciana Abreu

Com as gémeas, Amoor e Valentine, a lutarem pela vida, Lucy deixa em suspenso todos os compromissos profissionais.

Por João Monteiro de Matos e Rute Lourenço | 01:30

Luciana Abreu vive dos momentos mais delicados da sua vida com as filhas gémeas, Valentine e Amoor, que nasceram prematuras, às 29 semanas, a lutarem pela vida na incubadora. Desde há três semanas que a atriz, de 32 anos, tem a vida em suspenso e os próximos meses serão dedicados exclusivamente às bebés.



Segundo a ‘Vidas’ apurou, a atriz e cantora já deixou em stand by todos os compromissos profissionais agendados para os próximos meses, até porque a evolução clínica das gémeas é imprevisível. "Neste momento, a evolução está a ser positiva. As bebés ainda têm pouco peso, há uma mais desenvolvida do que a outra, mas estão estáveis, dentro de um prognóstico ainda reservado", diz uma fonte, acrescentando que Lucy se sente mais frágil do que nunca.



"Ela está extremamente cansada. Desdobra-se numa correria para ir ver as meninas ao hospital [Maternidade Alfredo da Costa] e volta para Cascais para dar atenção à Lyonce e à Lyannii [de seis e cinco anos]. Se não fosse o Daniel [Souza, marido] e as amigas não aguentava a pressão. Vive num drama constante, com medo que aconteça alguma coisa e emociona-se muito sempre que está com as bebés", diz uma fonte, acrescentando que, nesta fase, a atriz se reaproximou de Ana Micaela e tem em Odete Raposo o seu grande pilar.



"A Ana Micaela tinha ido viver para Santo Tirso, mas voltou agora para apoiar a Lucy com as filhas mais velhas. Sabe que a cabeça dela está no hospital, numa preocupação constante por causa das gémeas e não tem capacidade para dar conta de tudo. É uma fase muito frágil, principalmente a nível psicológico e, mais do que nunca, a Luciana precisa de ajuda".



Sem qualquer relação com a família, a cantora e atriz apoia-se nas melhores amigas para dar a volta por cima e também na equipa médica da maternidade, a quem tem recorrido como seu grande auxílio.



"Até aqui, a Luciana não fazia ideia do que era ser mãe de um bebé prematuro, mas quando as meninas nasceram aos sete meses de gravidez teve de aprender uma série de coisas. Está muito consciente do que pode correr bem e mal, mas agarra-se à fé e aos avanços da Medicina para acreditar que tudo vai correr pelo melhor. Os médicos têm sido incansáveis a dar-lhe todo o apoio. É muito duro ser mãe e não ter os bebés ao seu lado", adianta uma outra fonte.



Para já, Lucy dedica-se a cem por cento à família e, ao que tudo indica, este será um ano em que estará mais afastada da televisão e dos palcos. "Até ao verão, pouca coisa a Luciana deve fazer. Para já, o essencial é que as bebés fiquem bem mas, mesmo quando forem para casa, ela vai querer estar a cem por cento com as meninas. A salvaguarda é que tem um contrato de exclusividade com a SIC, que lhe garante um ordenado mensal quer esteja a trabalhar ou não, o que é essencial até porque o Daniel [marido] deixou o seu trabalho como guia turístico e agora é seu agente".



Ausente das redes sociais

Os momentos dramáticos vividos por Luciana Abreu foram relatados pela própria através das redes sociais, mas agora Lucy tem preferido o silêncio. "Está a ser muito difícil e não há muito sobre o qual ela queira escrever. Vai contar tudo o que viveu, mas quando isto passar", adianta uma fonte ligada à estrela da SIC.



As últimas notícias partilhadas por Luciana Abreu foram no dia 29 de dezembro, quando a atriz teve alta, não escondendo o misto de sentimentos que estava a viver.



"Só parte de mim voltou a casa, porque lá dentro ficam as minhas filhas e os enormes profissionais a tomar conta delas por mim, de forma a que brevemente eu possa voltar completa, embora deixando lá parte do meu coração", escreveu.



Antes, na véspera de Natal, já Luciana tinha relatado todo o drama que vivia com o nascimento a qualquer momento das gémeas. "As gémeas nascerão dentro de algumas horas e lutarão pelas suas vidas com a bênção de Deus e acompanhadas por excelentes profissionais a quem confiamos as suas vidas. Deus é grande e acreditamos que dará o melhor rumo às nossas vidas".



Agora, e com a vida em suspenso, Lucy acredita que as suas bebés irão vencer.