Mariana Pacheco com 'ex' de Sílvia Alberto

Atriz e Diogo Leite estão juntos há poucos meses.

Por Patrícia Bento | 02.10.17



O romance dura há poucos meses e a jovem já não o esconde dos amigos mais próximos. "No verão, a Mariana foi ver o musical ‘Let The Sunshine In’, no Casino Estoril, para apoiar o Diogo. Estão a levar a relação com calma, mas dão-se muito bem", revela uma fonte próxima da atriz.



Diogo Leite, recorde-se, conheceu Sílvia Alberto no programa ‘Operação Triunfo’, em 2011, e namorou com a apresentadora durante cinco anos. Agora vive dias felizes ao lado de Mariana Pacheco.

Mariana Pacheco está novamente apaixonada. Depois de ter visto o seu nome ligado à gestora de marketing Filipa Marinho e ao ator Vítor Silva Costa, a atriz, de 25 anos, deixou-se agora encantar pelo ex-namorado de Sílvia Alberto, o músico Diogo Leite.