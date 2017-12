Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namorada de Pinto da Costa viveu amor com stripper do Porto

Cláudia Campo tenta esconder passado ao lado de Rúben Castro, que trabalha na noite.

Por Joana Domingos Sá e Rute Lourenço | 01:30

Cláudia Campo saltou para as bocas do Mundo ao surgir de braço dado com Pinto da Costa num jantar de Natal ligado ao FC Porto, no qual foi assumida como o novo amor do líder dos dragões. Na altura, foi apresentada como gestora de conta do banco Santander, solteira e sem filhos, pouco mais se sabendo acerca da sua vida pessoal.



No entanto, o CM descobriu que Cláudia é muito conhecida no mundo da noite da cidade Invicta, isto porque manteve um relacionamento com um stripper de espaços como o Hollywood Club ou Picadilly Pub.



Rúben Castro foi o último namorado de Cláudia Campo, de 40 anos, e na sua página de Facebook mantém as fotografias ao lado da nova conquista de Pinto da Costa, bem como declarações de amor feitas à então companheira.



"Não preciso de te dizer nada... Sabes o quanto aprecio cada minuto que passo contigo... Aqui, em casa, no ginásio ... Sou um privilegiado por poder partilhar tudo isto contigo meu doce! Eu te amo" ou "Juntos fazemos a diferença, baby", são alguns dos muitos comentários dirigidos a Cláudia Campo, com quem tem várias fotografias nos clubes noturnos em que trabalhou.



Segundo o CM apurou, atualmente Rúben trabalha como segurança, só fazendo espetáculos de striptease em festas privadas. E continua a manter uma relação de amizade com Cláudia, com quem namorou durante cerca de dois anos, tendo o romance acabado há alguns meses.



"Ele não esconde a história de amor com a Cláudia de ninguém", diz fonte próxima do stripper, que tem 30 anos e que é também um fervoroso adepto do FC Porto.



Desde que começou a namorar com Pinto da Costa, de 80 anos, Cláudia adotou uma postura mais discreta e, segundo amigos, até mudou de estilo para um visual clássico, contrastando com as imagens da noite, que escondeu da sua página de Facebook.



Férias a dois em Maiorca

Nas redes sociais, o casal tinha por hábito partilhar muitos momentos privados, como umas férias a Palma de Maiorca, que aconteceram no verão de 2015.



Na altura, Cláudia Campo e Rúben Castro mostravam-se cúmplices e apaixonados. A divulgação de fotografias a dois era uma constante.



"Não são 80... são 65 anos mais IVA"

Pinto da Costa celebrou ontem 80 anos e brincou com a idade. "Andam para aí a dizer que faço 80 anos mas não é verdade. São 65 mais IVA", brincou o líder azul-e-branco.



Romance dura há dois meses

Pinto da Costa e Cláudia Campo já se conhecem há muito tempo, mas a paixão só nasceu há dois meses. Agora, o dirigente portista decidiu oficializar a relação com a bancária.