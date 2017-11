Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nasceu a primeira filha de Ronaldo sem barriga de aluguer

Craque assiste ao parto e garante que tanto Georgina como a bebé estão bem de saúde.

Por Rita Silva Resendes e Rute Lourenço | 01:30

O momento mais aguardado chegou às 20h15 deste domingo, nove dias antes do previsto. Cristiano Ronaldo foi pai pela quarta vez, de uma menina, concebida sem recurso a barriga de aluguer.



"A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes!", anunciou o craque nas redes sociais, ao partilhar uma fotografia com a namorada, Georgina Rodríguez, a recém-nascida e o filho mais velho, Cristianinho, de sete anos, ainda no bloco operatório.



Foi logo pela manhã deste domingo que o jornal ‘El Español’ noticiou que Georgina tinha dado entrada no Hospital Universitário Quirón, em Madrid, para dar à luz.



Pela primeira vez, Ronaldo acompanhou todo o processo: levou a namorada à unidade de saúde e passou o dia com os nervos à flor da pele, à espera de Alana Martina. E foi também uma estreia assistir ao momento em que a bebé veio ao Mundo.



Ao contrário do que aconteceu com Cristianinho e os gémeos Eva e Mateo, de cinco meses – que primeiro conheceram a avó, Dolores, e só depois o pai – desta vez, Ronaldo viveu com maior intensidade as alegrias da paternidade. E a fotografia que partilhou espelhou isso mesmo: a imagem de uma família feliz e unida em torno do nascimento de Alana.



De pronto, a notícia correu o Mundo e milhões de fãs felicitaram o craque. Nas redes sociais, a irmã mais velha, Elma foi a primeira a manifestar-se. "Mais uma bizalha para tirar o juízo da tia", escreveu radiante.



Mostram família unida através das redes sociais

Ronaldo sempre foi muito discreto em relação à família, mas com Georgina Rodríguez tudo mudou. O craque começou a partilhar mais momentos pessoais e não se coíbe em revelar pormenores da vida íntima. Foi através de um vídeo nas redes sociais que revelou o nome da quarta filha: Alana Martina dos Santos Aveiro.



Relação tensa com a sogra Dolores

No início, mostravam ter uma relação de grande cumplicidade, mas durante a gravidez algo mudou para Georgina e Dolores. Em diversas ocasiões, o mal-estar entre as duas passou a ser bem visível e foram muitos os jogos em que se sentaram lado a lado e não trocaram uma única palavra. Desde então, a mãe de Ronaldo tem passado mais tempo na Madeira do que em Madrid, como acontecia anteriormente.n



'Affair' de Ronaldo é notícia em jornais britânicos

Este domingo, os jornais The Sun e Mirror deram destaque às revelações de Natacha. A ex-concorrente do ‘Love on Top’ diz ter tido sexo com Ronaldo quando este já namorava com Gio. As publicações asseguram que a jovem estava grávida quando passou a noite com CR7 .



Luxos e rota alternativa para fugir aos paparazzi

Para o nascimento do primeiro filho sem recurso a barriga de aluguer, Ronaldo escolheu um dos hospitais privados mais exclusivos de Madrid: o Quirón, que fica a poucos minutos do local onde vive.



Por lá já passaram celebridades como o rei Juan Carlos, que escolheu esta unidade de saúde para ser operado à anca. Para garantir a privacidade dos clientes VIP, o hospital criou uma rota alternativa para que os pacientes possam entrar e sair do espaço sem serem vistos. Também no interior, ficam numa unidade especial com suites privadas e luxuosas.



A ficha clínica dos pacientes VIP está completamente bloqueada, para evitar fugas de informação e, no interior, os clientes mais 'especiais' podem pedir várias comodidades extra e, inclusivamente, escolher o menu para os dias de internamento.



Ao longo de toda a gravidez, Georgina Rodríguez foi acompanhada neste hospital e seguida pela médica Inés Tamarti. A escolha não terá sido em vão, uma vez que a especialista é coordenadora da Unidade de Diagnóstico Pré-Natal do Quirón e ainda uma das mais reputadas profissionais da especialidade de obstetrícia em Espanha.



Ao longo dos próximos dias, a espanhola, de 23 anos, deverá ter alta hospitalar.