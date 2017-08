Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os segredos da boa forma de Cristina Ferreira

Prestes a completar 40 anos, a estrela da TVI exibe um corpo de sonho.

01:30

Tudo parece correr bem a Cristina Ferreira. É inteligente, bonita, dona de um império de milhões e o retrato vivo de que "nada é impossível".



Há seis anos, ao sentir-se cansada a subir umas escadas, decidiu dar uma volta à sua vida e mudou a sua rotina. Falou com a nutricionista Iara Rodrigues e contratou o preparador físico Pedro Neves. Hoje, é um dos maiores sex symbol do País.



"Achei que estava na hora de ter uma vida ligeiramente mais saudável. Faço ginásio e muitas caminhadas, que me libertam do stress. Naquela meia hora, é só a Cristina e a Natureza, mais nada. E não é que se nota? Sinto que estou a fazê-lo de forma correta, não é uma coisa abrupta. É algo que sei que vai ficar. A ideia é que vamos todos declinando com a idade. Eu ando a contrariar a tendência, e quero ficar melhor", disse a apresentadora.



Para manter o corpo perfeito, Cristina vai ao ginásio três a quatro vezes por semana e faz treinos de alta intensidade, que incluem sequências de exercícios que trabalham todas as partes do corpo. São treinos de 20 minutos, onde se identificam os grupos musculares a trabalhar e "onde as pessoas devem dar o máximo e nunca o limite". "Gosto de ver pessoas de 70 ou 80 anos aqui no ginásio. Senhoras de cabelo branco todas bonitas a praticarem exercício e que se mexem com vontade. É isso que eu quero para a minha vida", garantiu.



Além da prática de exercício físico, a diretora de Conteúdos Não Informativos da TVI adotou um plano alimentar rigoroso. Passou de um estilo de alimentação descuidado a uma dieta equilibrada e saudável.



"Eu não conto as calorias dos alimentos, mas sei que temos de comer de forma saudável porque muitas das doenças que nos aparecem está provado que têm a ver com a nossa alimentação", explicou a apresentadora, confidenciando que prepara as refeições com antecedência. "Ando sempre à procura de receitas fáceis e saborosas. Preparo o jantar e, ao mesmo tempo, o almoço do dia seguinte na cozinha com o meu filho. Conversamos, ele vai fazendo os trabalhos e é um momento de família como em qualquer outro lar de Portugal. Ficamos os dois na cozinha na descontração. Acho que, cada vez mais, aquele é o nosso momento", adiantou.



A diferença é tão radical que há quem diga que Cristina Ferreira recorreu a cirurgias estéticas. Numa das fotografias partilhadas durante as férias de luxo em Ibiza, um fã questionou-a sobre o assunto. "Alguma coisa fez às mamocas. Ou gordura do rabo ou ácido hialurónico. Acho muito bem! Mas que fez, fez!", escreveu o internauta. Cristina Ferreira não demorou a dar-lhe resposta: "Não fiz não. Nadinha."



Nova imagem

Ao longo dos anos, Cristina Ferreira habituou os seus fãs e seguidores a várias mudanças de visual. Foi loira, morena, ruiva, teve o cabelo ondulado, aos caracóis, franja, curto e comprido. O guarda-roupa também foi renovado. A apresentadora passou a ter uma imagem mais cuidada e em todas as passerelles ela é a rainha. Aos 39 anos, assume-se uma mulher confiante e segura e isso vê-se.



Cristina pode usar decotes pronunciados, vestidos justos, curtos, longos, com ou sem mangas, mas uma coisa é certa: a elegância é garantida. Todas as marcas a querem vestir e a acompanhá-la há uma equipa de profissionais que lhe dão os melhores conselhos.



A menina da aldeia transformou-se no mais belo dos cisnes e as diferenças são notórias. "Sinto-me muito melhor agora, sinto-me mais firme, estou com um formato de silhueta diferente, a minha autoestima também aumentou", contou.



Com uma carreira de mais de 10 anos, Cristina Ferreira deu os primeiros passos na televisão como repórter do ‘Big Brother’. Hoje, tudo aquilo em que toca ou por que dá a cara transforma-se em ‘ouro’.



Mais sexy do país

Eleita por três anos consecutivos a mulher mais sexy do País pelos leitores do Correio da Manhã, Cristina volta a estar na corrida pelo primeiro lugar. Na edição deste ano, a apresentadora tem estado numa luta renhida com as manequins Jani Gabriel e Sara Sampaio, ambas de 26 anos. No entanto, o entusiasmo é idêntico.



Em declarações à ‘Vidas’, a estrela da TVI mostrou-se radiante por estar no top três. "Fico muito feliz por estar no pódio. Tenho cada vez mais confiança em mim, no meu corpo e naquilo que sou. Acho que isso se nota interior e exteriormente. Fico muito satisfeita por estar ao lado de duas das mulheres mais bonitas do País", concluiu.



Prestes a completar 40 anos, Cristina Ferreira é uma mulher realizada. Conquistou, com suor, um lugar de destaque na sua profissão. E, acima de tudo, tem os seus pais e um filho que ama.



Marmitas para o trabalho

Adepta de uma alimentação saudável, a apresentadora opta por levar marmitas para o trabalho. Não é fundamentalista e não é adepta "da moda das sementes". "Temos de comer de forma saudável, porque muitas das doenças que nos aparecem está provado que têm a ver com a nossa alimentação", explicou.



Exercício físico regular

A prática de exercício físico tornou-se fundamental na vida de Cristina. Três a quatro vezes por semana faz treinos de 20 minutos, "onde as pessoas devem dar o máximo e nunca o limite". "Achei que estava na hora de ter uma vida ligeiramente mais saudável. Faço ginásio com um personal trainer e faço muitas caminhadas", revelou.



Cristina fica no ‘você na TV’

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha conduzem o ‘Você na TV’, na TVI, há 13 anos. No entanto, surgiram rumores de que a apresentadora iria sair do programa. Dias mais tarde, Goucha e Bruno Santos, diretor-geral e de programas da TVI, vieram desmentir a notícia.



Uma dupla de sucesso

Cristina Ferreira é, de facto, uma mulher de sucesso. Em tudo o que toca, transforma em ‘ouro’. Por isso, é aposta certa em quase todos os projetos da TVI. Além do ‘Você na TV’, a apresentadora conduziu outros programas ao lado de Manuel Luís Goucha, como ‘Uma Canção Para Ti’ e ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’.



Feliz ao lado de Teixeira

O segundo ‘marido’ da apresentadora é uma das grandes apostas da estação de Queluz de Baixo. Pedro Teixeira e Cristina Ferreira formam a dupla de sucesso do concurso ‘Apanha se Puderes’. "Não sei explicar como é a nossa parceria. É como se estivéssemos em casa e isso é muito bom", explicou a estrela da TVI.



Arrasa em produção

Foi na edição de junho da revista ‘Cristina’ que a estrela da TVI deixou os fãs boquiabertos. Cristina Ferreira protagonizou a capa ao lado de Rita Pereira e as suas curvas não passaram despercebidas. Na produção, que retratou o "poder feminino", a apresentadora deu nas vistas pela sua beleza e sensualidade.