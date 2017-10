Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa volta para Fernanda

Casal reconcilia-se um ano após ter assinado o divórcio. Fernanda acompanhou presidente em Lisboa.

Por Rita Silva Resendes e Rute Lourenço | 03.10.17

Um ano depois de se ter divorciado de Fernanda Miranda para viver em pleno a paixão por Sílvia Costa, o líder dos dragões surpreendeu tudo e todos ao voltar para os braços da ex-mulher. O CM surpreendeu a brasileira, de 31 anos, a entrar no Hotel Altis, em Lisboa, no domingo, local onde o FC Porto estava concentrado para o jogo contra o Sporting. "A Fernanda não acompanhou o Pinto da Costa ao jogo porque ainda não querem assumir a reconciliação", diz uma fonte, acrescentando que esta é a segunda conquista que o líder dos dragões soma após o fim da relação com Sílvia, há cerca de um mês. "Ele esteve com uma médica, mas quando toda a gente achava que era esse o romance que ia assumir, ele volta para a Fernanda. Há muito que ela estava a tentar uma aproximação".



Pinto da Costa, recorde-se, já tinha vivido um caso semelhante no passado com a mãe da filha mais nova. O presidente azul-e-branco casou-se e separou-se duas vezes de Filomena Morais.



Amor antigo chega ao fim

Sílvia Costa e Pinto da Costa já tinham tido uma relação há cerca de dez anos e, no ano passado, voltaram a apaixonar-se, o que levou o dirigente portista a separar-se de Fernanda Miranda. "A Sílvia era uma paixão antiga, mas quem conhece os dois sabia que não ia durar muito. Têm feitios incompatíveis", diz uma fonte, acrescentando que, ao longo do último ano, Fernanda Miranda nunca desistiu de reatar a relação com o líder dos dragões. "Quando eles se separaram, o Pinto da Costa tirou tudo de casa e ela passou um mau bocado. Foi uma humilhação, mas mesmo assim a Fernanda perdoou-o."



A reaproximação, apurou o CM, aconteceu quando Pinto da Costa esteve recentemente internado, após uma queda.