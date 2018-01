Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pistas falsas enganam PGR no escândalo da IURD

Joana Marques Vidal foi chamada a intervir num processo dos irmãos da Amadora, em 1999.

Por Débora Carvalho | 01:30

Joana Marques Vidal, atual procuradora-geral da República, foi alertada, em 1999, para "circunstâncias menos claras" no polémico processo de adoção de três irmãos - Luís, Vera e Fábio - confiados a Alice Trindade, então secretária de Edir Macedo, o fundador da IURD.



Há suspeitas de que o lar ilegal da IURD, em Lisboa, tenha fornecido informação errada e relatórios falsos ao Tribunal de Família e Menores de Lisboa. Foi com base nesta informação que a procuradora-geral da República entendeu que o alerta de irregularidades na adoção das crianças não se verificava.



A advogada do lar da IURD, que também adotou duas crianças no lar da Igreja Universal à revelia da família biológica, relatou, por exemplo, que a mãe biológica de Vera, Luís e Fábio era toxicodependente. Nídia Magalhães assegurava ainda que os filhos tinham nascido seropositivos. A mulher é dadora de sangue e nada disto se chegou a verificar.



Joana Marques Vidal, que coordenou os magistrados naquele tribunal entre 1994 e 2002, assegura que não detetou nenhuma ilegalidade. "Da análise dos elementos destes processos tutelares não resultaram quaisquer factos que confirmassem o alerta recebido".



A PGR esclarece ainda que "não se inferiu qualquer circunstância menos clara das diligências realizadas no processo, entre as quais se incluiu a citação da mãe biológica". Em 2001, Alice Trindade entrega Luís e Vera à filha do bispo Macedo, Viviane Freitas. Fábio é levado para o Brasil. Foi entregue ao bispo Romualdo Panceiro, braço direito de Edir Macedo e líder da IURD em Portugal.



Ontem, alguns pais e mães, cujos filhos foram adotados por bispos da IURD, foram recebidos por um assessor do Presidente da República. Marcelo não deixou de cumprimentar as famílias.