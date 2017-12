Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portagens nas autoestradas mais caras no próximo ano

Vai registar-se uma subida de preço em 37% das taxas de portagens, quer da rede do Estado como de privadas.

Por Rita F. Batista | 01:30

O preço das portagens nas autoestradas do País vai aumentar já a partir de segunda-feira. Lisboa-Porto é um dos trajetos mais percorridos pelos condutores portugueses e é também um dos que vão sofrer uma maior subida.



Das mil taxas de portagens existentes de norte a sul, 371 (37%) vão subir, mantendo as restantes as mesmas taxas. A Brisa, empresa que detém a maioria da rede de autoestradas de Portugal, vai aumentar as portagens em 47% das praças. O aumento é, em média, de 1,42% e corresponde à inflação até novembro, sem habitação.



O percurso Lisboa-Porto vai vai custar aos condutores mais 45 cêntimos (classe 1). Para além desse, outros trajetos vão ficar mais caros, como é o caso de Porto–Aveiro, Vila Real–Viseu, Lisboa–Leiria e Lisboa–Algarve. A zona correspondente à concessão Litoral Centro está no pódio das penalizações com mais de metade dos percursos a subir de preço.



Contudo, nem todos os troços sofrem, para já, atualizações, uma vez que é aplicado um mecanismo de arredondamento em múltiplos de cinco cêntimos. Por isso, algumas subidas transitam para o ano seguinte.



A Brisa anunciou que vai investir 64 milhões de euros para melhorar as condições das autoestradas e o serviço prestado.



A5 (Lisboa-Cascais) não regista aumento

Nem todos os troços das autoestradas portuguesas vão ficar mais caros a partir do próximo ano: 629 taxas, num total de mil, vão manter-se inalteradas.



Nomeadamente a A5, a mais antiga e mais movimentada do País, que estabelece a ligação entre a cidade de Lisboa e Cascais.