Rita Pereira é a atriz mais bem paga da televisão portuguesa

Atriz continua a beneficiar de condições especiais, que incluem um ordenado de 10 mil euros.

01:30

Rita Pereira é sinónimo de audiências para a TVI, por isso, a estação de Queluz de Baixo não se incomoda de tratá-la como uma verdadeira estrela. E nessa qualidade, a atriz de 35 anos não se inibe de fazer exigências.



Apelidada de "excelente negociadora", Rita Pereira analisa e debate ao detalhe cada alínea dos contratos que assina. E até agora foi sempre bem-sucedida. É uma das atrizes do núcleo cada vez mais restrito de rostos exclusivos (atualmente são 14), e encabeça a lista dos mais bem pagos, auferindo um salário de 10 mil euros mensais.



"A Rita tem uma agente, mas na verdade passa tudo por ela. Ela revê todos os pontos do contrato e não desiste até estar completamente de acordo com o que fica definido. Por isso, enquanto a maioria dos atores do canal perdeu entre 10 e 20% dos ordenados desde que a Altice [dona da MEO] mostrou interesse em comprar a TVI, a Rita manteve tudo como estava. Ou seja, todos os privilégios que sempre teve estão em vigor neste projeto que integra agora", começa por revelar uma fonte da TVI, referindo-se à novela ‘A Herdeira’. Esses benefícios estão relacionados com questões financeiras mas também com "uma liberdade que mais ninguém tem".



"Quando a Rita já tem coisas previamente combinadas, quer sejam profissionais - como compromissos com marcas -, quer sejam pessoais, tem autorização para faltar às gravações. Além disso, tem férias sempre que quer. No fundo, não é a Rita que se adapta ao ritmo da novela, mas sim o contrário: o plano de gravações é adaptado à disponibilidade dela", avança a mesma fonte. De facto, desde há cinco meses, quando arrancaram as gravações, a estrela do canal já se ausentou várias vezes para viajar e não se coibiu de se mostrar feliz e divertida nas redes sociais em destinos como Tanzânia, Cuba, França e Reino Unido. No que toca ao dinheiro, Rita Pereira também não abre mão do seu ordenado milionário. "



Sempre que a Rita está com um projeto ganha 10 mil euros. Nos períodos em que está parada, esse valor é reduzido para metade. Depois, como é exclusiva do canal, tem de aceitar participar noutros projetos da TVI e, sempre que o faz, recebe, e bem, por isso. Mas há outra questão, ela negociou ter benefícios em função das audiências da novela. Podem ser dias extra de folga, pode ser dinheiro…", revelou ainda a fonte. Regalias que nem sempre são bem vistas entre os restantes colegas do elenco.



"Já toda a gente sabe que a Rita negociou um contrato especial, por isso, já não há a revolta que poderia ser expectável em determinadas situações. Ainda assim, claro que se comenta nos corredores a vida que ela tem. Há muitos atores que trabalham 12 horas por dia, muitas vezes até ao sábado, e, como é natural, nem pensam sequer em ter férias. E mesmo que pensassem nunca iriam ser aprovadas. Por isso, nos dias em que se grava a um ritmo frenético e todos estão exaustos, há sempre bocas. Por outro lado, as ausências da Rita fazem com que o núcleo que grava com ela tenha de mudar os planos que estavam previstos."



Há outro tema que Rita Pereira faz questão de ver sempre cumprido: quando termina um longo projeto em ficção, exige ficar um ano afastada das novelas. Foi por isso que ficou indignada quando a convocaram para integrar o elenco da ‘Herdeira’. E deixou-o bem claro na apresentação da novela aos jornalistas: "Só sei que é uma cigana, não sei mais nada. Fui avisada há dois dias e estou aqui. Também fui apanhada de surpresa." Na altura, a TVI quis incluir todos os rostos emblemáticos do canal na novela para garantir um sucesso de audiências.



Alexandra Lencastre foi outra das atrizes que foram ‘apanhadas desprevenidas’ com uma convocatória de última hora. A atriz pensava que finalmente iria ficar uma longa temporada afastada dos ecrãs, depois de ter integrado o elenco de várias novelas seguidas, mas os responsáveis da ficção fizeram questão de tê-la no elenco. Tal como Rita Pereira, Alexandra Lencastre negociou. A condição que impôs foi trabalhar pouco, com um papel secundário. A TVI disse que sim, mas reduziu-lhe o ordenado para metade. Em vez de 16 mil euros, passou para 8 mil. Com estes valores, Rita Pereira passou a ser a atriz mais bem paga.



Privilégio que vai manter até, pelo menos, 20 de janeiro, altura em que estão previstas as gravações das cenas finais da novela ‘A Herdeira’. Depois, Rita vai dedicar-se a projetos pessoais, e um deles poderá passar pela maternidade, já que a atriz assumiu que teve de adiar esse sonho devido a este desafio da TVI.