Salvador Sobral protegido de multidões e abraços

Artista recebe alta e pede aos fãs para manterem a distância.

Por João Saramago e Rute Lourenço | 01:30

Um mês depois de ter recebido o novo coração, Salvador Sobral já está em casa a recuperar. A família do artista foi buscá-lo ao Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, na tarde da passada quinta-feira, adotando todos os cuidados que o cantor, de 28 anos, terá de ter nos próximos tempos. Para evitar a rejeição do órgão ou uma infeção – o que pode ser fatal –, o artista terá de seguir um protocolo rigoroso que o impede, por exemplo, de comer alimentos crus, frequentar ambientes poluídos ou até de, nos próximos tempos, receber beijos e abraços dos fãs.



Esse é mesmo o grande receio do vencedor do Festival Eurovisão que, através de um comunicado, pediu ao público para manter a devida distância. "O cantor fez uma recuperação muito satisfatória e sem complicações. Como é habitual, no período pós-operatório da transplantação, mantém restrição de exposição a grande número de pessoas. Agradecemos desde já o respeito por este espaço, que envolve um distanciamento físico. Evitemos os abraços. Há muito que o Salvador se sente abraçado por todos".



Ao longo dos próximos meses, é fundamental que o artista esteja o menos exposto possível para prevenir infeções e contágio de doenças, uma vez que o seu sistema imunitário está muito debilitado. Por isso, apurou o CM, o cantor vai manter-se recatado na casa da mãe e sair apenas o estritamente necessário, para receber acompanhamento médico no hospital.



Além de se manter afastado dos fãs, Salvador Sobral tem uma lista de procedimentos a seguir. "Após um transplante, o doente terá de tomar medicação para toda a vida", refere ao CM Susana Sampaio, presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação, acrescentando que a alimentação tem de ser extremamente regrada.



"Os alimentos têm de ser cozinhados. A fruta descascada e bem lavada, de preferência cozida. O peixe não pode ser fresco, tem de ser ultracongelado. Tem de ter hábitos de vida saudáveis e preocupação em relação aos níveis de colesterol".



De fora da dieta de Salvador estão doces, álcool, queijo, enlatados ou fruta e legumes crus.



Em casa – na qual se têm de reforçar os cuidados de limpeza e higiene –, Salvador terá de estar atento a qualquer sintoma inicial de eventuais complicações, que passam por febre, dificuldade em respirar, inchaço nas pernas ou vómitos.



São procedimentos normais para quem recebeu um transplante cardíaco há um mês e regressa a casa, depois de estar há quatro meses internado.



Falha nos rins preocupa médicos

Duas semanas após o transplante de coração a que foi submetido, a saúde do cantor complicou-se. Uma falha nos rins levou a uma preocupação redobrada por parte dos médicos que o estavam a acompanhar.



"Houve problemas no sistema urinário e os rins começaram a dar sinal de falência, mas conseguiu-se estabilizar a situação com medicação adequada", relatou uma fonte hospital ao CM.



Contudo, o cantor foi recuperando e a "situação ficou estável". Um mês depois, Salvador teve alta hospital.



Médico espera que cantor volte a ter uma vida normal

Após o transplante, Miguel Abecasis, chefe do serviço de Cirurgia Cardiotorácica, confirmou que a intervenção correu de forma favorável e que o cantor "estava bem", mas avisou que a recuperação "iria ser longa".



A conferência de imprensa sobre o estado de saúde do cantor terminou com o chefe do serviço a desejar: "vamos esperar que Salvador Sobral recupere a vida normal".



Despedida emotiva dos palcos ao lado da irmã

O último concerto de Salvador aconteceu em setembro, nos Jardins do Casino Estoril. Nessa altura, o músico, ao lado da irmã, anunciou a retirada temporária do mundo do espetáculo, para ser internado no Hospital de Santa Cruz.



Em palco, chegou mesmo a dizer que ia "entregar o corpo à ciência", num tom emocionado.



Transplantado há dez anos aconselha a "viver a vida"

Aos 45 anos, Luís Guedes leva uma década "com qualidade de vida", graças ao transplante de coração realizado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, em maio de 2007. Ao cantor Salvador Sobral, o técnico informático, residente em Almada, deixa um principal conselho: "Muita tranquilidade e viver a vida. Uma segunda oportunidade merece ser vivida de forma diferente".



Face ao cidadão comum, Luís Guedes sublinha que a principal diferença é que tem de "tomar diariamente, de manhã e à noite, a medicação". "Quanto ao resto" - afirma- "não há grande diferença". "Nunca mais comi marisco fresco, mas é possível comer congelado. Nunca, depois da cirurgia, fiquei alcoolizado, mas é possível beber uma imperial", conta.



Recorda que teve alta do hospital a 21 de julho de 2007 e a 2 de setembro estava a trabalhar. Salienta ainda que é praticante de ténis e conquistou o título de campeão europeu em transplantados. Um feito impensável antes da cirurgia: "Andar dez metros representava ficar tão cansado como se tivesse feito a maratona".



À data da cirurgia, Luís Guedes disse que só teve medo de uma coisa: "não ver o meu filho crescer". Sobre os sentimentos não sente diferenças. E o mesmo acontece em termos de stress no trabalho ou na vida. Conta que não procura ter especiais cuidados para não se "enervar face aos problemas".



PORMENORES

Alimentação equilibrada

Luís Guedes procura, a exemplo do que todos devem fazer, ter uma alimentação sem excessos de gordura, sal ou açúcares.



Controlo do peso

Há a preocupação em manter o peso adequado para a sua estatura e, para tal, pratica desporto com regularidade.



Colocado em coma

Luís Guedes foi internado devido a problema num rim. A gravidade do estado levou a que fosse colocado em coma induzido.