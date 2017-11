Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança máxima para filha de Cristiano Ronaldo

Primeira filha do craque sem recurso a barriga de aluguer bate recordes de popularidade e ultrapassa os irmãos.

Por Ágata Rodrigues | 01:30

Alana Martina nasceu no domingo, pelas 20h15, e tal como o pai, chegou ao Mundo com um verdadeiro estatuto de estrela. No Hospital Universitário Quirón, a poucos minutos da casa do craque, em Madrid, o ambiente espelha isso mesmo. Há seguranças por todo o lado e, segundo apurou o CM, as medidas foram mesmo reforçadas para garantir a privacidade da bebé, quarto filho de Ronaldo, mas a primeira concebida sem recurso a barriga de aluguer.



Em menos de 24 horas, Alana tornou-se num fenómeno mundial e superou os irmãos, batendo recordes de popularidade nas redes sociais. Só a foto partilhada por Ronaldo no bloco operatório contou com nove milhões de ‘gostos’, mais um milhão do que aquela em que o internacional português apresentou os gémeos, Eva e Mateo.



No Facebook, a imagem foi partilhada mais de 60 mil vezes e os comentários de felicitações ultrapassaram os 120 mil. E como forma de dar as boas-vindas à filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, os fãs até já criaram uma página no Instagram para a bebé.



No domingo, a imagem da família feliz na sala de partos correu Mundo, mas no dia de ontem poucas notícias chegaram sobre a irmã de Cristianinho, de sete anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de cinco meses. Nas redes sociais, e até ao fecho da edição, Ronaldo, de 32 anos, não voltou a dar notícias sobre a filha e a namorada, de 23.



Segundo o CM apurou, toda a família Aveiro está reunida em Madrid para celebrar a chegada de Alana, mas da parte de Georgina só a irmã esteve presente. Já nas redes sociais, o silêncio mais notado, até ontem à noite, era o da mãe de Ronaldo, Dolores, que sempre ativa nas redes sociais, ainda não tinha escrito uma mensagem para a neta mais nova: Alana Martina dos Santos Aveiro.



Notícia conquista impacto mundial

Ao final do dia de domingo, a fotografia de Ronaldo, Georgina, Cristianinho e Alana Martina ainda na sala de partos estava em destaque em grande parte dos sites noticiosos de todo o Mundo. Em Espanha, quase todos os jornais davam conta do nascimento da quarta filha de CR7. "Nasce Alana, a primeira filha de Ronaldo e Georgina", escreveu o ‘El País’, numa notícia amplamente partilhada.



Também em Inglaterra, os jornais, que à tarde davam destaque ao alegado ‘affair’ do português com Natacha Sofia, ex-concorrente do ‘Love on Top’, rapidamente esqueceram o escândalo para noticiar que o futebolista já era pai de Alana.



Os brasileiros também não ficaram indiferentes ao momento que CR7 vive e destacaram a frase escrita pelo craque nas redes sociais: "Estamos todos muito felizes".



Em França, Alemanha, Itália... um pouco por todo o Mundo, Alana foi o assunto do dia.



Craque e Gio com amigos na véspera do parto

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez desfrutaram de um jantar com os melhores amigos do craque na véspera do parto. O português partilhou uma fotografia do momento nas redes sociais com a legenda: "família". À saída do restaurante, os paparazzi surpreenderam Gio, de 23 anos, que exibia já uma enorme barriga.



Na manhã do dia seguinte, deu entrada no Hospital Quirón para dar à luz a primeira filha. A bebé nasceu no início da noite.



PORMENORES

Wikipedia

Depois do nascimento da bebé Alana, foi criada uma página na Wikipedia (enciclopédia online) para Georgina Rodríguez. Nesta, constam informações sobre o nome e origem dos pais e, claro, a referência ao nascimento de Alana.



Celebridades

O hospital em que Georgina deu à luz é conhecido por ser o eleito de várias celebridades, como por exemplo o rei Juan Carlos, que escolheu esta unidade de saúde para ser operado à anca. Hospital garante privacidade dos utente VIP.



Médica

Inés Tamarit foi a médica escolhida para ajudar Alana Martina a vir ao Mundo. É uma das mais reputadas especialistas em obstetrícia em Espanha e Coordenadora da Unidade de Diagnóstico Pré-Natal do Hospital Quirón.