Sinal vermelho trama foragido na Consoada

João Durães, condenado a onze anos e dois meses por crimes como sequestro e roubo, foi apanhado pela PSP nos Olivais.

Por Miguel Curado | 01:30

Um perigoso recluso da cadeia de Paços de Ferreira, condenado a onze anos e dois meses de prisão por crimes graves como sequestro, tráfico de droga ou roubo agravado, e que estava evadido há mais de dois meses, acabou identificado e capturado pela PSP, na véspera de Natal, em Lisboa, depois de ter passado um sinal vermelho quando conduzia, sem carta, com uma criança dentro do carro – abalroando uma viatura policial e ferindo um agente.



João Carlos Coelho Durães, de 30 anos, estava dado como foragido da cadeia de Paços de Ferreira desde 19 de outubro. Inserido no programa de reabilitação de toxicodependentes, estava autorizado, há já alguns meses, a trabalhar em pavilhões no exterior do estabelecimento prisional. Detido desde setembro de 2009, beneficiava ainda de saídas precárias. E foi numa destas saídas que já não regressou à prisão.



O alerta foi dado às forças de segurança. João Durães terá procurado refúgio em Lisboa e, na tarde de domingo, véspera de Natal, uma patrulha da PSP dos Olivais detetou uma viatura conduzida pelo recluso, que passou um sinal vermelho.



Os agentes policiais intervieram, ao constatar que João Durães estava a realizar uma condução perigosa, "que punha em risco os outros utentes da via". A detenção foi feita na rua Cidade de Malange, quando o evadido abalroou uma viatura policial, depois de 10 minutos em fuga. Um agente ficou ferido numa mão. No carro estava um rapaz de nove anos, enteado do condutor, e uma mulher de 68 – mãe do foragido. Já na esquadra, a PSP confirmou estar na presença de um evadido, que não tinha carta de condução.

A Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) determinou a ida provisória do recluso para o Estabelecimento Prisional de Lisboa, estando ser ponderada a transferência de João Durães de novo para Paços de Ferreira.



Cometeu vários crimes

João Carlos Durães começou a cumprir 11 anos e 2 meses de prisão em 2009. Foi condenado por sequestro, tráfico de droga, roubo agravado e simples, condução sem carta e furto.



Fuga abortada

A 18 de dezembro, os guardas prisionais da cadeia de Paços de Ferreira abortaram as fugas de 2 reclusos, também toxicodependentes em recuperação.



Mais tempo de prisão

Por causa da fuga de que foi protagonista, João Durães deverá agora ver o tribunal aumentar-lhe o tempo de prisão.