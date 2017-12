Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Stripper apaga fotos com novo amor de Pinto da Costa

Cláudia Campo não gostou de ver passado exposto pelo ‘ex’.

Por Rute Lourenço | 01:30

Depois de o CM ter divulgado as imagens que mostram o novo amor de Pinto da Costa nos braços do ex-namorado, um conhecido stripper do Porto, Rúben Castro decidiu apagar as fotografias que tinha ao lado de Cláudia Campo.



Segundo foi possível apurar, a gestora de conta não gostou de ver a intimidade exposta e pediu ao anterior companheiro para eliminar as imagens e declarações de amor que tinha públicas no Facebook.



"Como ela não tem nada do seu passado nas redes sociais, não esperava que isto acontecesse. E claro que tem medo que prejudique a relação com o Jorge Nuno", diz uma fonte.



O romance com o stripper do Porto terminou há alguns meses, mas Rúben Castro continuava a manter várias fotos com Cláudia Campo, de 40 anos, ora na noite, ora em férias românticas.



Agora, o passado foi eliminado.