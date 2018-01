Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxas moderadoras usadas em detergentes

Autoridade fiscalizou a gestão de stocks em unidades de cuidados de saúde primários.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Duas Unidades de Saúde Familiar (USF) da Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA) usaram as receitas das taxas moderadoras para comprar detergentes e produtos alimentares.



Esta foi uma das irregularidades encontradas pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) entre 2016 e 2017, no âmbito de uma fiscalização para avaliar as práticas de gestão de stocks e controlo de existências nas unidades de cuidados de saúde primários.



Na prática, foram fiscalizados produtos como medicamentos e material de uso clínico. De acordo com o relatório, na ARSA foram avaliadas duas USF sobre as quais, o documento elaborado pela IGAS refere: "As compras efetuadas pelas unidades funcionais, onde se incluem os detergentes e os produtos alimentares, foram pagas com as receitas cobradas das taxas moderadoras", sublinhando que, "acresce a esta desconformidade, o facto de a aquisição de detergentes não observar – quanto à composição dos produtos de limpeza - as orientações e regras estipuladas pela Comissão de Controlo e Infeção, pondo em causa um ambiente seguro nas unidades de saúde".



Além destas duas questões, a IGAS detetou mais falhas, nomeadamente o facto de as vacinas "consideradas desperdício" não estarem devidamente armazenadas e de não existir evidências documentais para os desperdícios provocados pela quebra de frio, o que suscita reservas quanto à respetiva regularidade e afeta o princípio da transparência.



A IGAS fiscalizou também centros de saúde e USF nas Administrações Regionais de Saúde do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve e propôs ao Ministério da Saúde alargar este tipo de fiscalizações a mais unidades, "tendo em conta as fragilidades e lacunas evidenciadas".



Produtos saem sem previsão de uso

Nas unidades avaliadas na Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, a IGAS detetou que os produtos saem dos armazéns "em bloco para os gabinetes médicos e de enfermagem, para que sejam abastecidos, sem previsão fundamentada do que será consumido durante a semana, o que leva a acumulação de stocks nos mesmos e ao empolamento do consumo".



A IGAS concluiu ainda que as condições de conservação dos medicamentos não são as melhores. Na ARS Centro, foi verificada uma ausência de registos das saídas dos medicamentos dos armazéns.



Sistema informático mostra diferenças

Já na Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, a IGAS reportou que "a conferência da receção dos bens nos armazéns avançados é efetuada com base nas requisições/guia, muito embora nem sempre seja imediatamente vertido na aplicação informática", o que "desvirtua o aplicativo de gestão de stocks".



No que diz respeito à ARS do Algarve, "apuraram-se diferenças entre as existências reais e os registos na aplicação informática em todos os armazéns". Na ARS Norte, a capacidade de armazenamento é, em geral, insuficiente e inadequada face às existências.



Recomendações

Às Administrações Regionais de Saúde, a IGAS recomendou que incluam nos Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas "medidas preventivas e ações a desenvolver no âmbito da gestão de stocks e do controlo de consumos".



Falha nas contagens

A IGAS reportou ainda que na ARS Centro "não são realizadas contagens físicas regulares nem uma inventariação no final do ano. Não se procede a avaliações periódicas de produtos obsoletos ou deteriorados, excesso de stock" ou reposição.