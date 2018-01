Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Velocidade baixa para 30 km/h nas localidades

Motociclos vão passar a ser sujeitos a inspeção periódica, à semelhança dos carros.

Por Sérgio A. Vitorino, Ana Botto e João Tavares | 01:30

Diminuir a velocidade máxima de 50 para 30 km/h dentro das localidades e a obrigatoriedade de os motociclos serem alvo de inspeção periódica à semelhança dos carros. Estas são as duas medidas que o Governo quer implementar já este ano, como forma de combater os dois tipos de sinistralidade que mais cresceram em 2017: atropelamentos e acidentes com motociclos.



Já a obrigatoriedade de fazer exame de condução para todos os que queiram conduzir motociclos até aos 125 centímetros cúbicos –para as quais hoje basta a carta de ligeiros – é um tema que ainda vais ser alvo de debate, confirmou o ministro da Administração Interna.



Entre janeiro e novembro do ano passado morreram 56 pessoas vítimas de atropelamento em localidades. Aumento de seis vítimas mortais em relação a igual período de 2016. Em conjunto com a brutal subida de mortos em acidentes com motociclos quase que completam o aumento total de mortos registado nas estradas em 2017: 509 contra os 445 de 2016 (mais 64).



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse ontem ser "absolutamente inaceitável" o elevado número de atropelamentos, sobretudo nas zonas urbanas. "Pretendemos reduzir para 30 km/h a velocidade nas zonas residenciais e, juntamente com as autarquias locais, identificar os pontos negros dentro desses municípios ou zonas", afirmou Eduardo Cabrita.



Esta medida, segundo o ministro, não precisa de alterações legislativas, já que esta possibilidade está prevista no Código da Estrada. Tal já não acontece com as motos a serem alvos de inspeção, medida que o ministro quer concretizada neste primeiro semestre.



Mais motos e bom tempo matam nas estradas

O aumento do número de motociclos vendidos - entre janeiro e outubro de 2017 foram mais 28% (47 114 contra os 36 863 de 2016) - e o facto de ter havido bom tempo durante mais meses do que o habitual foram as principais causas do aumento de vítimas em acidentes com motos, de acordo com motociclistas e especialistas na análise da sinistralidade.



A GNR, no entanto, considera as conclusões precipitadas e especulativas, preferindo aguardar por estudos detalhados feitos com base nas investigações ainda em curso aos acidentes com mortos. "A falta de chuva, prolongou o período ‘habitual’ de utilização das motos, que em circunstâncias meteorológicas normais são arrumadas na garagem bem mais cedo", afirmou ao CM fonte da Federação de Motociclismo.



PORMENORES

Código sem mudanças

Em entrevista à Antena 1, o ministro Eduardo Cabrita diz que não será exigível uma total revisão do código, mas sublinha: "as condições de condução de motociclo são claramente diferentes daquelas que temos num veículo automóvel ligeiro".



Comissão reunida

A Comissão Interministerial para a Segurança Rodoviária reuniu-se ontem à tarde pela primeira vez, depois de ter sido criada em 2017 no âmbito do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE).



PENSE quer menos mortos

Esse plano, o PENSE 2020, inclui 108 medidas com o objetivo de reduzir em mais de metade o número de mortos nas estradas portuguesas até 2020. Logo no ano em que foi instituído, o número de mortos acabou por aumentar em mais de 12%.



CDS-PP questiona ministro

O CDS-PP vai questionar o ministro da Administração Interna sobre eventuais alterações aos limites de velocidade urbanos, considerando que "não faz sentido nenhum" fixá-los em 30 km por hora, o que favorece uma "caça à multa desenfreada".



Centros de Inspeção

A Associação Nacional de Centros de Inspeção Automóvel considera a disponibilidade manifestada pelo Governo para promover medidas de controlo da sinistralidade rodoviária na área dos motociclos como um primeiro passo para encontrar uma solução de médio prazo.



Morre em colisão contra camião

Pedro Bessa, de 21 anos, seguia em trabalho quando perdeu o controlo da carrinha que conduzia na A3, numa subida antes da saída de Cruz, em Vila Nova de Famalicão. Embateu duas vezes no rail e acabou por colidir com a traseira de um camião de transporte de água. O choque foi de tal forma violento que a parte da frente – do lado do condutor – "quase desapareceu". Morreu no local.



O acidente aconteceu pelas 08h30. O condutor do camião ouviu um estrondo e sentiu que algo tinha atingido a traseira do veículo. Parou a marcha, de imediato, e pediu socorro. Só depois das 11h00 é que o corpo foi removido para a morgue.



A GNR investiga o que terá motivado o violento acidente, no sentido Vila Nova de Famalicão-Braga, que tirou a vida ao jovem que residia em Oldrões, Penafiel, e trabalhava há menos de um ano.