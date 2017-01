Amiga de Lourenço Ortigão quebra silêncio

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Lourenço Ortigão, de 27 anos, foi surpreendido em clima de cumplicidade com Ana Zagalo, cujo nome saltou para a ribalta. Agora, a funcionária do Benfica, da área do ‘corporate’ (que trabalha com empresas), quebra o silêncio para garantir: "Sou amiga de longa data do Lourenço e da família."