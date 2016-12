Atriz de ‘Buffy’ troca George Michael com Boy George

O mundo do espetáculo está de luto após a morte de George Michael durante o dia de Natal. Várias figuras públicas manifestaram-se nas redes sociais e escreveram mensagens de pesar sobre a perda do artista, que foi vítima de uma problemas cardíacos. No entanto, houve uma mensagem que gerou muita polémica pelas piores razões.

A atriz Sarah Michelle Gellar, que ficou conhecida por ser a protagonista da série ‘Buffy, a Caçadora de Vampiros", cometeu uma gafe no Twitter e desejou um "descanso em paz" a Boy George, ao invés de George Michael.

"Queres mesmo magoar-me? Parece que sim 2016 - #ripboygeorge Era uma das tuas maiores fãs", escreveu Gellar, num trocadilho com a música ‘Do You Really Want To Hurt Me’ de Boy George. Imediatamente, os milhares de seguidores da atriz fizeram-se ouvir e criticaram-na por manifestar pesar pelo artista errado.

Sarah Michelle Gellar apagou depois o ‘tweet’, e esclareceu: "É triste à mesma, quando se tem a informação correta #ripGeorgeMichael Obrigado a todos os que me corrigiram, é muito triste de qualquer forma".

