Bella Thorne tira roupa por vingança

Manequim decide partilhar fotografias nua para provocar namorado.

Bella Thorne voltou a dar que falar nas redes sociais pela sua ousadia e irreverência. A modelo partilhou com os seguidores do Instagram um problema conjugal: o namorado, Mod Sun, continua a usar uma aplicação dedicada a encontros amorosos.



Furiosa, decidiu fazer uma pequena vingança. Bella partilhou alguns ‘instastories’ nos quais surge sem roupa.



As imagens têm apenas a validade de 24 horas, mas os seguidores da polémica modelo fizeram questão de guardar as fotografias e publicaram-nas nas páginas de fãs.