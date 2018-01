É a segunda vez que o ex-apresentador de televisão passa por um problema oncológico.

Carlos Cruz está internado há duas semanas com cancro no fígado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

A informação está a ser avançada pela revista Mariana que garante que o ex-apresentador de televisão tem "um nódulo que ocupa mais de metade do fígado".

De acordo com a mesma publicação, o caso é grave. Carlos Cruz já viveu outro drama oncológico em 1992.

