Carnaval luso-brasileiro garante samba e animação

Na Mealhada são esperados cerca de 20 mil visitantes para os desfiles.

Por Mário Freire | 07:56

Na Mealhada já se vive o espírito carnavalesco e a ansiedade aumenta nas gentes da terra. É assim há 40 anos, naquele que se autointitula de Carnaval luso-brasileiro da Bairrada. "Já se trabalha há três meses. As escolas estão preparadas e só falta mesmo começar", diz Alexandre Oliveira, que preside à Associação Carnaval da Bairrada.



Manda a tradição que o rei seja brasileiro e assim é com a presença do ator Vítor Hugo, que desfila com Raquel Loureiro.



O sucesso do último ano, que teve como trunfo o regresso do Carnaval ao centro da vila, 16 anos depois, é para manter, tal como a animação, com destaque para a tenda, com entrada gratuita e cinco noites sob o slogan: ‘vai virar carnavuuu’, que promete muita animação, com música ao vivo ao som de batuques e ao ritmo do samba.