Carolina Deslandes revela que se sente 'hipócrita'

O que achou desta notícia?







75% Muito insatisfeito

75%





25% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







75% Muito insatisfeito

75%





25% Muito satisfeito pub

Carolina Deslandes está grávida pela segunda vez. Já com um filho de dez meses, Santiago, a cantora e o marido esperam agora por Bejamim.No Instagram, Carolina revela que se sente hipócrita e confessa que está a "aprender tudo pela primeira vez"."As pessoas vêm ter comigo e dizem 'Carolina, parabéns!! Grávida e com um bebé tão pequenino, que coragem! Como é que fazes?'. Eu agradeço e sorrio e respondo aquilo que o meu avô sempre me ensinou: 'Tudo se faz, tudo se consegue'mas há dias em que me sinto uma hipócrita. É que eu não sei como é que se faz, nem sei se existe fórmula secreta. Estou a aprender tudo pela primeira vez e muitas vezes sinto que falho e muitas vezes sou eu que me olho ao espelho e digo que não sou capaz", desabafou.Carolina termina o texto revelando que "há dias em que o cansaço entra porta a dentro e parece tomar conta de tudo" ficando sem forças e sentindo-se incapaz. "E por muito que não saiba tudo, tenho a vida toda para descobrir. Isto é só para dizer que as vezes a internet passa uma imagem idílica e quase perfeita das coisas, mas os dias maus existem e as dúvidas e os medos também... afinal somos todos pessoas!, remata a cantora.