Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carolina Deslandes volta a mostrar-se despida após duas gravidezes

Cantora tirou fotografia em frente ao espelho onde mostra a sua forma física, oito meses depois de ser mãe.

15:52

Oito meses depois de ter partilhado com os seguidores a imagem do seu corpo após duas gravidezes seguidas, a cantora Carolina Deslandes decidiu voltar a fazê-lo, deixando novamente uma mensagem de auto-aceitação aos seus fãs.



"Gosta das tuas imperfeições. Elas também fazem parte de ti", escreveu a mãe de Santiago e Benjamim na imagem publicada na plataforma Instastories do Instagram.



Sem receios, Carolina Deslandes surge em frente ao espelho da casa de banho, de lingerie e barriga exposta. A situação não é novidade para os fãs da cantora: em junho do ano passado, quando deu à luz o seu segundo filho, a mulher de Diogo Clemente já o tinha feito. A imagem gerou várias críticas que apontavam o dedo à sua forma física.



Agora, a artista surge mais magra e com as formas mais elegantes, numa pose confiante.



Carolina Deslandes e Diogo Clemente são pais de Santiago, de um ano e meio, e de Benjamim, de oito meses.