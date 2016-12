Cristina Ferreira surpreende com look ousado

O que achou desta notícia?







Cristina Ferreira mostrou o seu lado mais ousado na gala de Natal do programa ‘A Tua Cara Não Me é Estranha’, da TVI. A apresentadora escolheu um vestido com decote e racha pronunciados, em tons de cor de rosa, e a sua sensualidade, aos 39 anos, não deixou os fãs indiferentes.