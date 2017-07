Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diogo Piçarra tatua rosto de Chester Bennington

Vocalista dos Linkin Park morreu na passada quinta-feira e era o ídolo do cantor.

13:51

Diogo Piçarra fez uma tatuagem com o rosto de Chester Bennington, o vocalista dos Linkin Park que morreu na passada quinta-feira. O cantor português, que já tinha vindo a público afirmar que tinha perdido o seu "ídolo de adolescência", decidiu agora homenageá-lo.



"Não consigo segurar as palavras...numa das semanas mais difíceis da minha vida, perdi um dos pilares da minha família e agora, o meu ídolo da adolescência. Vemo-nos por aí...", escreveu na altura.



A imagem da tatuagem foi partilhada no Instagram de Diogo Piçarra.