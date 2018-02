Djaló já tem 'substituta' para Luciana Abreu

Futebolista mantém relação com blogger.

16:57

Depois do fim do casamento com Luciana Abreu, Yannick Djaló parece ter seguido o exemplo da 'ex' e já voltou a encontrar o amor.O futebolista tinha deixado os fãs curiosos quando, no Dia dos Namorados, disse estar apaixonado e que tinha passado o dia bem acompanhado. Djaló não revelou a identidade da nova paixão mas, segundo o Record , trata-se de Daisy Gonçalves.A blogger moçambicana não se coíbe de mostrar os momentos a dois com Djaló e mostra-se muito apaixonada pelo jogador do Vitória de Setúbal.