Djaló assinala aniversário da filha nas redes sociais

"Hoje ainda dói mais", escreveu o futebolista na legenda de uma foto da filha.

16:30

Lyonce Viktórya, a filha mais velha de Yannick Djaló e Luciana Abreu, comemora este sábado sete anos e o futebolista não quis deixar de assinalar a data nas redes sociais.

Contudo, ao contrário do que seria de esperar, a mensagem não foi de alegria, visto que, o craque alega que a ex-mulher não o deixa falar com as filhas.

"Sete anos passaram e tu és das coisas mais bonitas que me aconteceu… Minha menina dos olhos de cristal. O pai ama-te muito, mais do que a própria vida. E eu sei que o aniversário é teu, mas eu queria o presente para mim: poder abraçar-te, passar a mão no teu rosto angelical, dar-te muitos beijinhos e ver-te sorrir, esse sorriso que me alegra a alma. Parabéns, filha! Miss you. Miss you tanto que dói… ", escreveu no Instagram Djaló.