Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estilo da namorada de Ronaldo criticado

Looks de Georgina Rodríguez são vistos como repetitivos e pouco elaborados.

08:37

É uma das mulheres mais faladas no Mundo, mas nem por isso deixa de ser criticada.



O estilo de Georgina Rodríguez, de 24 anos, é visto, à luz dos seus seguidores, como muito repetitivo, limitando-se a conjugar jeans com blusas e botas de cano alto. Foram várias as vezes em que a espanhola foi fotografada com este tipo de look, o que, de acordo com os fãs, faz com que pareça que "está sempre com a mesma roupa".



Também no que toca ao cabelo, maquilhagem e acessórios, Gio é vista como "pouco arrojada", usando ora rabo de cavalo com gel, ora o cabelo solto e escolhendo brincos grandes, sobretudo argolas.



Atenta às críticas, Georgina Rodríguez decidiu contratar uma consultora de imagem para a ajudar a estar mais elegante, sobretudo nos atos oficiais. A namorada de Ronaldo escolheu a mesma ‘stylist’ responsável pelo look da jornalista espanhola Sara Carbonero.