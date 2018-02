Fãs revelam parecenças entre Ronaldo e a avó materna

Dolores Aveiro partilhou imagem da mãe, Maria Angela Spinola.

Momentos de recordações #??Mãe ?? Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a 13 de Fev, 2018 às 12:49 PST

A mãe de Cristiano Ronaldo brindou os seus seguidores com uma fotografia especial nas redes sociais. Dolores Aveiro decidiu partilhar uma fotografia da sua mãe no Instagram e os fãs do craque já começaram a denunciar as parecenças de Ronaldo com a avó materna."Momentos de Recordação", escreveu a avó de Cristianinho, evocando a memória da sua mãe Maria Angela Spinola."Uau, é igual ao neto" ou "Cristiano é muito parecido com a avó" são alguns dos comentários que enchem a publicação da matriarca do clã Aveiro.