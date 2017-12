Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fidalgo troca Oceana por 'ex' de Neymar

Amor do ator português por Bruna Marquezine passou da novela para a vida real.

Por Patrícia Bento | 01:30

Tudo começou nas gravações da novela brasileira ‘Deus Salve o Rei’. José Fidalgo é o protagonista, juntamente com Bruna Marquezine, e a proximidade teve início desde logo. Assim que os dois começaram a gravar as cenas mais quentes e escaldantes, a cumplicidade passou, de imediato, a ser visível aos olhos do restante elenco.



A troca de elogios foi, também, uma constante. "Estou muito contente por trabalhar com ela porque nós, enquanto atores, temos o objetivo de dar tudo nos papéis que fazemos para, de alguma maneira, honrar essa aposta que foi feita em nós. Ela é uma grande atriz, com um grande potencial, que se entrega como qualquer ator se deve entregar a um personagem", disse o ator português, de 38 anos. "Poucas vezes me cruzei com atores tão sinceros. Ele é excelente e já disse que acho que não vão deixá-lo voltar para Portugal", disse a atriz brasileira, de 22 anos. Mas os motivos que não deixam Fidalgo regressar são outros.



O amor da ficção passou para a realidade e prova disso é que o ator português já terminou a relação que mantinha há cerca de um ano com Oceana Basílio, de 38 anos.



A distância não estava a ajudar em nada o romance dos dois atores, uma vez que as gravações intensas não permitiam que Fidalgo viesse a Portugal com frequência. Mas as coisas começaram a piorar quando a aproximação do ator com Bruna Marquezine se tornou pública. Os ciúmes de Oceana tornaram-se uma constante e a união, já fragilizada, acabou por não resistir.



Agora, José Fidalgo aproveitou uns dias de pausa nas gravações para vir a Portugal e colocou tudo em pratos limpos com Oceana. "Eles já sabiam que o namoro não tinha futuro, mas o Zé quis esclarecer as coisas e, como homem que é, não quis terminar tudo por mensagem. Disse à Oceana que era impossível manterem esta relação", diz uma fonte, acrescentando que a atriz ficou inconsolável com o final do namoro.



"Ela está muito triste porque ainda tinha sentimentos pelo Zé. Desconfia que tenha, efetivamente, a ver com o facto de ele se ter apaixonado pela Bruna".



Depois de terminar a relação, José Fidalgo tornou a rutura pública e deixou mesmo de seguir a ex- -companheira na rede social Instagram, mostrando, assim, que está livre para amar.



Agora, os dois protagonistas de ‘Deus Salve o Rei’ não precisam de tentar esconder a cumplicidade que os une e a paixão e, segundo outra fonte ouvida pela ‘Vidas’, José Fidalgo está pronto para assumir o romance com a ex- -namorada do futebolista Neymar.



Tal como o ator, Bruna Marquezine está também livre e pronta para amar. A atriz brasileira viveu um romance ao lado do futebolista Neymar, de 25 anos, que terminou no final do mês de junho e desde aí que nunca mais foi vista com nenhum namorado. Isto até outubro, altura em que começou a trabalhar com José Fidalgo.



As cenas entre os dois arrancaram e não podiam ter corrido de melhor maneira. Além de os atores se terem entregado, de imediato, às personagens, a verdade é que levaram a representação demasiado a sério e começou a ser difícil para os dois fazer a separação entre a ficção e a realidade.



Uma entrega que foi visível por todos, até mesmo pelos meios de comunicação brasileiros, que rapidamente deram conta da proximidade entre os dois atores, principalmente quando Fidalgo e Marquezine gravaram uma cena de um beijo tórrido numa cachoeira.



Agora, os dois já não conseguem esconder que estão apaixonados, num romance que dá ainda mais visibilidade ao português em terras de Vera Cruz, uma vez que conquistou a namoradinha do Brasil. "A Bruna é uma das atrizes mais faladas agora no Brasil. Além de que é linda de morrer e tem meio país atrás dela. Mas a verdade é que o seu coração bate por um português", conclui a fonte.