Filha ao lado de Ana Malhoa

"Eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo. Para falar de amor para ti . Amo-te filha!", escreveu.



O fim do casamento de Ana Malhoa e Jorge Moreira foi conhecido em setembro e, na altura, já o produtor se queixava de não ver Índia.



Há quatro meses, Ana Malhoa, de 37 anos, e Jorge Moreira, de 44, colocaram um ponto final no casamento de 20 anos.Desde então, o produtor nunca mais conseguiu manter contacto com a filha. Em processo de divórcio, o ainda marido da cantora lamenta o distanciamento."Quero ver a Índia e poder falar com ela", fez saber Jorge Moreira, acusando Ana Malhoa de criar a separação entre pai e filha.