Santiago sofreu problema do “foro respiratório” e foi internado no Dubai.

Por João Monteiro de Matos | 01:30

Durante as miniférias de Natal no Dubai, o treinador do Benfica, Rui Vitória, de 47 anos, e a mulher, Susana Barata, de 39, não ganharam para o susto. O filho mais novo do casal, Santiago, de 18 meses, teve de ser internado de urgência numa unidade hospitalar deste emirado logo nos primeiros dias em terras árabes.