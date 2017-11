Georgina sente "felicidade suprema" e mostra filha de Ronaldo

Modelo publica primeira fotografia com Alana Martina ao colo.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 15:48

Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, partilhou esta terça-feira a primeira fotografia com Alana Martina, fruto da relação com o futebolista português.Na imagem, a modelo surge com a menina ao colo rodeada de flores e diz sentir "uma felicidade suprema"."Alana Martina nasceu no dia 12-11-2017. Ser mãe e cuidar todo este tempo dos pequenos lá de casa têm-me feito experimentar uma felicidade suprema, e agora com a chegada da Alana Matina já estamos todos completos, mais felizes, se isso é possível. Quero agradecer a todos os que me prestaram cuidados de saúde a atenção impecável com que nos brindou antes, durante e após o parto. Assim como aos nosso familiares, amigos e conhecidos pelas chamadas, mensagens, visitas, cuidados que tiveram connosco nos últimos dias e no acompanhamento da gravidez e do parto", escreve a jovem, que na fotografia parece ainda estar no hospital em Madrid onde deu à luz."E, por último, mas nem por isso menos importante, quero agradecer a todos os seguidores que nos apoiaram e nos mandaram os seus melhores desejos e boas energias em forma de mensagem. Estamos muito felizes e agradecidos a Deus pela saúde da nossa pequena Alana Martina e, claro, pelos nossos outros três pequenos lá de casa, a quem desejo abraçar e devorar com beijos", afirma Georgina, confirmando que já assumiu o papel de mãe dos filhos de Cristiano Ronaldo.Georgina Rodríguez adianta ainda que foi visitada pela sua família. "É precioso ver a minha mãe a acalmar a Alana Martina no seu peito. Não troco este sentimento por nada. Amo os meus pais, amo a minha família. Obrigado a todos", termina Georgina na publicação feita no Instagram.