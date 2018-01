Há mais uma escultura de Ronaldo, mas desta vez é de gelo

Criação simboliza a participação de Portugal no mundial de 2018.

16:37

Se existe algo que não falta a Cristiano Ronaldo são troféus e estátuas. Desta vez, aquele que é considerado o melhor jogador de futebol do mundo foi imortalizado, pela primeira vez, numa escultura de gelo em Moscovo, na Rússia.

No total foram erguidas 40 esculturas divididas em oito grupos, de acordo com as divisões da primeira ronda do Campeonato Mundial de Futebol de 2018 da FIFA. Estas têm como objetivo simbolizar os países participantes.

Para a construção das esculturas foram utilizadas 2,000 toneladas de gelo, que foi retirado do Lago Baikal, considerado o mais profundo do mundo, e ainda de lagos perto das cidades de Ecaterimburgo e Arcangel, na Rússia.

Esta não é a primeira vez que o craque português, de 32 anos, vê a sua figura construída. Em 2014, o capitão da seleção portuguesa inaugurou uma estátua de tamanho real no Funchal, na Madeira, e em 2018 foi mais uma vez imortalizado num busto construído especificamente para o Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, igualmente na Madeira, a terra natal.