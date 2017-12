Cantora deu à luz no passado sábado.

Lamour e Lavie foram os nomes escolhidos pela cantora e pelo marido, Daniel, para as filhas gémeas que nasceram prematuras, segundo avança a revista Flash.



Luciana Abreu deu à luz no passado sábado e os nomes das meninas foram revelados esta segunda-feira.

A notícia do nascimento das meninas foi dada pela própria cantora na sua conta do Instagram.

"As nossas filhas nasceram bem, dentro do possível para prematuras, com a graça de Deus. Vieram como que um presente de Natal antecipado", escreveu na rede social.