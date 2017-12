Jessica Athayde "a dar tudo" em foto sensual

Atriz partilhou fotografia que não escapou aos olhos de Rita Pereira.

14:21

Athayde.



De férias em Bali, na Indonésia, Jessica decidiu incendiar as redes sociais com uma fotografia sensual, onde surge sem roupa, apenas com um trevo a tapar a mama direita. A atriz está dentro de uma banheira, num "banho de flores".









Os fãs da atriz de 'A Herdeira' não se cansaram de elogiar a forma física da atriz.



"Sempre tão sensual......és maravilhosa", escreveu um fã.







"Pumbas!! A dar tudo", foi este o comentário de Rita Pereira à foto provocadora partilhada por Jessica