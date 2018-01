José Carlos Pereira começa o ano a beijar nova namorada

Maria João Martins partilhou vídeo nas redes sociais.

O ator José Carlos Pereira começou o ano em ambiente festivo com a nova namorada. Maria João Martins partilhou no Facebook um vídeo em que o ator a beija na cara, enquanto ela deseja a todos um feliz 2018.O vídeo mostra que a relação do ator com Liliana Aguiar parece ser já coisa do passado. 'Zeca' e Maria João Martins serão amigos há muitos anos, mas terão entretanto iniciado uma relação amorosa.No seu Instagram, José Carlos Pereira publicou uma foto com o filho que teve com Liliana Aguiar, que qualifica como "a melhor prenda de sempre".