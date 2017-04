O que achou desta notícia?







Justin Bieber e Luciana Chamone foram fotografados numa troca de carinhos depois do concerto do cantor no Rio de Janeiro.A brasileira tem 23 anos e é natural de Belo Horizonte. Um paparazzi conseguiu captar o casal dentro de um carro, na madrugada de quinta-feira e partilhou as imagens nas redes sociais.A conta de Instagram da brasileira passou de 9 mil seguidores para 97 mil.