Justin Timberlake atuou na Super Bowl sem Janet mas com polémica

Atuação sem grandes momentos gerou alguma contestação nas redes sociais.

Por Daniela Espírito Santo | 09:01





U.S. Bank Stadium, já o verniz estava estalado: o convite feito apenas ao cantor e onde não se incluía Janet Jackson fez correr muita tinta e muitas foram as vozes que se manifestaram contra a decisão da organização. Até ao último momento, muitos esperavam que Justin usasse a oportunidade para se redimir e levasse consigo Janet Jackson, mas a irmã de Michael Jackson não atuou este domingo.Quando tal não aconteceu, a hashtag #JanetJacksonAppreciationDay , pejada de mensagens de apoio de fãs de Janet, passou a dominar o top de assuntos mais falados no Twitter.Recorde-se que foi Justin quem arrancou o pedaço de tecido que cobria o mamilo da cantora e, enquanto esta chegou mesmo a ser banida de inúmeras rádios durante anos a fio como consequência do "problema de vestuário", a carreira de Justin não chegou sequer a ser afetada pelo incidente.

O cantor Justin Timberlake voltou a atuar no intervalo da Super Bowl, onde já não participava desde o polémico 'Nipplegate' de 2004, quando um problema de vestuário fez com um dos mamilos de Janet Jackson, com quem atuava, ficasse exposto.Desta feita, e para garantir um regresso imaculado, o antigo membro dos 'N Sync jogou pelo seguro e a única peça de roupa que foi tirada durante o mini-concerto foi o seu casaco... Mesmo assim, as redes sociais não serenaram e a contestação marcou os comentários de quem assistia ao espetáculo em casa.Ainda antes de sequer subir ao palco montado do relvado doA canção que estava a ser tocada durante o "Nipplegate", que se tornou num dos momentos televisivos mais pesquisados de sempre no Google, foi "Rock Your Body", um dos êxitos de Justin Timberlake. O cantor decidiu revisitá-la durante a atuação deste ano, o que também causou muita celeuma nas redes sociais.