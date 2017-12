Luciana Abreu já está em casa mas sem as filhas

Bebés, que nasceram às 29 semanas, continuam a lutar pela vida.

01:30

Luciana Abreu já teve alta. Depois de, no passado dia 23, ter dado à luz as filhas Amoor Viktória e Valentine Viktória, que nasceram às 29 semanas de gestação, a cantora já deixou a maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.No centro hospitalar ficaram as gémeas prematuras que continuam a lutar pela vida. "Saí da Maternidade Alfredo da Costa e voltei para junto da família , dos amigos e de todos que me querem bem... Só parte de mim voltou a casa, porque lá dentro ficam as minhas filhas e os enormes profissionais a tomar conta delas por mim", relata a cantora, mostrando-se comovida com todo o carinho que tem recebido."Jamais, eu e o Daniel [Souza, marido], vamos esquecer o grande apoio que nos deram", escreveu a artista nas redes sociais.