Madonna revela segredo de beleza bizarro

Cantora confessa que já usou um garfo para perfurar alguém.

A 'rainha da Pop' chega a extremos para conseguir reverter o relógio da idade. A cantora Madonna partilhou um vídeo na rede social Instagram, mostrando aos seus fãs como manter o brilho e o aspeto de uma adolescente, através de tratamentos e massagens com recurso a garfos que são esfregados no rosto.

No vídeo Madonna surge 'disfarçada' com filtros de imagem e voz mas é percetível a cara da artista, devido aos seus olhos, boca e dentes. É possível visualizar na gravação que a cantora se diverte com a sua esteticista, Tarin Skillets e faz referência às ferramentas estranhas que são usadas. "Apertar o rosto com um garfo e perfurar alguém com um garfo, eu fiz ambos", afirma Madonna.

A artista intitulou o seu vídeo "Skillets Forks My Face" e incluiu um link para a sua linha de cuidados com a pele, MDNA Skin. A gama de cosméticos já está disponível na Ásia há três anos e foi lançada na América no outono do ano passado.

O recurso a cirurgia estética, nos dias de hoje, é algo recorrente pelos artistas e famosos, porém a cantora é contra esse tipo de tratamentos. "Eu sou o que sou. Não gosto da ideia de alguém colocar-me a dormir e depois utilizar facas em mim", afirma.

Madonna ao longo dos meses, tem colocado post estranhos no seu Instagram, exemplo disso foi um em que aparecia em topless com uma bolsa de Louis Vuitton em frente ao peito. Acrescentou ainda, o hashtag "sem amigos", rabiscou os mamilos e escreveu "Salivando por uma bolsa @louisvuitton #nofriends #lisbonisfar #werktodo #whatwedoforlove".

O ícone da música mudou-se para a cidade de Lisboa, contando com o apoio das suas filhas gémeas adoptivas, Esther e Stella, de cinco anos, do Malawi. É mãe biológica de Lourdes, de 21 anos, e Rocco, de 17. Tem ainda outros dois filhos adoptivos, David Banda e Mercy James, ambos com 12 anos.

