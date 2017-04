Malato surge com amigo especial

Aos 53 anos de idade, com mais cuidados com a saúde e um novo estilo de vida, José Carlos Malato mostra-se inseparável de João Caçador, um amigo especial.

O apresentador e o amigo têm marcado presença juntos em vários eventos públicos e mostram grande cumplicidade. Ao site FLASH!, Malato admite estar "numa ótima fase da vida, apaixonado… pela vida!".

José Carlos Malato surgiu ao lado de João Caçador na estreia da peça de teatro ‘Mais Respeito Que Sou Tua Mãe’, a 29 de março, e depois na gala dos Royal Awards, no dia 31 de março. Os dois amigos voltaram a ser vistos juntos na apresentação da nova colação de Fátima Lopes, no Pestana Palace, no passado dia 3 de abril.

Depois de uma fase atribulada, principalmente em termos de saúde, em que o apresentador sofreu uma infeção pulmonar e perdeu mais de 40 quilos, Malato parece estar a proveitar em pleno a vida.

