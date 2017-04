Mickael Carreira mostra Beatriz pela primeira vez

Beatriz bebé nasceu às 39 semanas, com 2,230 quilos, em Lisboa.

O cantor e a apresentadora fizeram questão de, na altura, partilharem a notícia com os seguidores das redes sociais e revelaram o nome da filha.



"A nossa Beatriz já nasceu! Estamos tão felizes! Ela está bem, graças a Deus, e queríamos partilhar convosco este momento tão especial.

Obrigado a todos, do fundo do coração, por todo o carinho que nos deram nos últimos meses!", escreveram.





"o homem mais feliz do Mundo".

Sem dúvida o melhor presente que podia receber ? #birthday #mybaby #inlove #happy Uma publicação compartilhada por Mickael Carreira (@mickaelcarreira) em Abr 3, 2017 às 1:05 PDT

Mickael Carreira partilhou na rede social Instagram uma imagem em que surge com a filha Beatriz ao colo. O cantor foi pai pela primeira vez no passado dia 22 de março."Sem dúvida o melhor presente que podia receber", escreveu o filho mais velho de Tony Carreira na legenda que acompanha a imagem. Mickael fez anos esta segunda-feira, 3 de abril.Já Tony Carreira, avô pela primeira vez, está babado com a neta. Depois do anúncio da gravidez de Laura Figueiredo o cantor comentou que era